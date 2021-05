Chi phí bảo dưỡng ô tô Nhật thấp hơn xe Hàn, xe Mỹ

Chi phí bảo dưỡng cũng là một trong những yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm khi chọn mua ô tô . Liên quan đến vấn đề này, mới đây We Predict vừa công bố bảng xếp hạng chi phí bảo dưỡng của các thương hiệu ô tô đang có mặt trên thị trường. Đặc biệt, We Predict cũng lần đầu tiên công bố sụ chênh lệch chi phí bảo dưỡng ô tô giữa ô tô điện và ô tô dùng động cơ đốt trong trong 3 tháng đầu tiên sử dụng.

Kết quả nghiên cứu của We Predict dực trên cơ sở thu thập hàng triệu tài liệu sửa chữa và bảo dưỡng xe để xác định chi phí của xe trong 3 tháng (90 ngày) đầu tiên sở hữu. Cụ thể, We Predict đã khảo sát phân tích 801.000 xe trong 3 tháng đầu tiên sử dụng tương ứng 1,6 triệu lượt thực hiện việc bảo dưỡng, dịch vụ tại các trạm sửa chữa cũng như đại lý ô tô chính hãng. Các yếu tố We Predict quan tâm bao gồm chi phí bảo trì, sửa chữa ngoài kế hoạch, bảo hành, chiến dịch dịch vụ, chẩn đoán và cập nhật phần mềm... thực hiện trêm mỗi mẫu xe của các thương hiệu khác nhau.

Xếp hạng chi phí bảo dưỡng, dịch vụ các thương hiệu ô tô phổ thông trong 3 tháng đầu tiên theo We Predict

Đi xe Nhật tiết kiệm chi phí bảo dưỡng hơn xe Mỹ, xe Hàn

Theo đó, xét về mặt thương hiệu, kết qủa khảo sát phân tích của We Predict cho thấy ô tô mang thương hiệu Nhật Bản như Honda Toyota ... có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa trong 3 tháng đầu tiên thấp hơn so xe Hàn , xe Mỹ.

Ở phân khúc xe phổ thông, chi phí bảo dưỡng trung bình ô tô của mỗi thương hiệu vào khoảng 42 USD. Trong đó, ô tô Honda có chi phí bảo dưỡng thấp nhất. Trung bình những chiếc xe của hãng chỉ mất khoảng 21 USD cho việc làm dịch vụ, bảo dưỡng trong 90 ngày đầu tiên sử dụng. Cao nhất xe của GMC, chi phí sửa chữa trung bình các mẫu xe của thương hiệu này lên tới 132 USD.

Ô tô của các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Subaru, Nissan, Mazda... đều có chi phí bảo dưỡng cao hơn mức trung bình. Cụ thể, các vị trí xếp hạng từ thứ 4 – 7 lần lượt thuộc về Toyota với chi phí bảo dưỡng trung bình khoảng 24 USD, Subaru (27 USD), Mazda (28 USD)... Trong khi chi phí bảo dưỡng ô tô Hyundai ở mức 22 USD, KIA 34 USD.

Xếp hạng chi phí bảo dưỡng, dịch vụ các thương hiệu ô tô hạng sang trong 3 tháng đầu tiên theo We Predict

Phân khúc ô tô hạng sang cũng cho thấy sự lấn át của các thương hiệu xe Nhật ở các vị trí dẫn đầu. Chi phí bảo dưỡng trung bình của các thương hiệu xe sang trong 3 tháng đầu tiên sử dụng lên đến 84 USD, cao gấp đôi mức trung bình của các thương hiệu ô tô phổ thông.

Trong số này, hai thương hiệu ô tô hạng sang Nhật Bản là Acura, Lexus... có chi phí bảo dưỡng trong 3 tháng đầu tiên thấp nhất, ở mức 30 USD. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Infiniti (47 USD), Volvo (69 USD). Ngoại trừ Audi, các thương hiệu xe sang còn lại của Đức đều có chi phí bảo dưỡng trong 90 ngày đầu tiên cao hơn mức trung bình. Cụ thể, chi phí bảo dưỡng trung bình của xe BMW ở mức 106 USD, Mercedes-Benz 121 USD, trong khi ô tô Porsche có chi phí bảo dưỡng cao nhất, lên đến 167 USD trong 3 tháng đầu tiên.

Chi phí bảo dưỡng xe điện trong 3 tháng đầu tiên cao hơn xe chạy xăng, dầu

Đáng chú ý, kết quả khảo sát phân tích của We Predict cũng cho thấy, trong 3 tháng đầu tiên sử dụng, ô tô điện có chi phí bảo trì, bảo dưỡng cao hơn gấp đối ô tô chạy xăng, dầu.

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy chi phí trung bình dịch vụ, bảo dưỡng cho xe điện trong 3 tháng đầu tiên lên tới 123 USD, trong khi con số này đối với ô tô chạy bằng động cơ đốt trong chỉ khoảng 53 USD.

Trong 3 tháng đầu tiên sử dụng, ô tô điện có chi phí bảo trì, bảo dưỡng cao hơn gấp đôi ô tô chạy xăng, dầu Ảnh: Carscoop