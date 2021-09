Đại hạ giá mùa Covid-19, ô tô cũ vẫn vắng khách mua

Ở thị trường xe mới, nhiều hãng xe liên tục tung ra ưu đãi, giảm giá để kích cầu trong giai đoạn này. Điều đó cũng tác động mạnh đến thị trường xe cũ. Nguồn cung ô tô đã qua sử dụng tăng mạnh so với năm ngoái do lượng hàng tồn kho nhiều. Cụ thể, số lượng xe đăng bán trên một kênh mua bán trực tuyến tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, những năm trước giao dịch mua bán xe cũ rât sôi động thời điểm sau Tết Nguyên đán , năm nay nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động, thu nhập bị ảnh hưởng, vì vậy lượng khách mua xe đi lại hay phục vụ kinh doanh sụt giảm.