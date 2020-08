Dịch Covid-19 kìm hãm đà hồi phục của thị trường ô tô Việt Nam

Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ không đủ sức giúp thị trường ô tô Việt Nam tiếp đà hồi phục trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại cuối tháng 7.2020.

Sau bước hồi phục mạnh mẽ trong tháng 6.2020 nhờ chính sách khuyến mãi, giảm giá xe từ các địa lý phân phối, thị trường ô tô được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trong tháng 7.2020 khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô “nội” chính thức có hiệu lực từ ngày 28.6.

Thị trường ô tô tháng 7.2020 chỉ tăng nhẹ so với tháng 6.2020

Tuy nhiên, kết quả bán hàng trong tháng 7.2020 vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố lại không được nhu kỳ vọng. Cụ thể, tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA trong tháng 7.2020 chỉ đạt 24.065 xe, tăng 0,3% tương đương 63 xe so với tháng 6.2020.

Trong đó, ô tô du lịch dưới 9 chỗ chỉ đạt 17.593 xe, tăng 0,1% so với tháng trước đó. Mức tăng trưởng chủ yếu tập trung ở phân khúc xe thương mại (tăng 0,4%) và xe chuyên dụng đạt 339 xe (tăng 10%). Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của thị trường ô tô tính từ đầu năm 2020 đến nay.

Doanh số bán hàng của các thành viên VAMA qua các tháng của năm 2020

Theo các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước giúp sức mua ô tô có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn nửa đầu tháng 7.2020. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và lây lan ra các tỉnh thành như Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.HCM, Hà Nội... từ tuần cuối tháng 7.2020 đã khiến tình hình kinh doanh ô tô dần chậm lại.

Bên cạnh đó, cũng phải nói đến việc thay đổi chính sách bán hàng của các đại lý ô tô cũng phần nào tác động đến doanh số bán xe trên thị trường. Ngay sau khi Nghị định 70/2020 về việc giảm 50% lệ phí trước bạ trước bạ được ban hành, nhiều DN kinh doanh, đại lý phân phối ô tô đã chủ động cắt giảm chính sách ưu đãi, giảm giá… khiến không ít khách hàng xem xét lại ý định mua xe.

Các đại lý phân phối ô tô cắt giảm chính sách ưu đãi, giảm giá… khiến không ít khách hàng xem xét lại ý định mua xe

Số liệu từ VAMA cho thấy, dù được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ nhưng lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước chỉ tăng 2% so với tháng 6.2020, tương đương mức tăng trưởng của xe nhập khẩu. Tuy nhiên, xét về số lượng, xe lắp ráp trong nước vẫn áp đao với doanh số bán đạt 16.088 xe, nhiều hơn gấp đôi lượng xe nhập khẩu tiêu thụ trong tháng 7.2020.

Cộng dồn số liệu bán hàng của VinFast (đạt 2.214 xe) và TC-Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam (đạt 7.606 xe)… Tổng lượng ô tô các loại tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 7.2020 đạt 33.885 xe. Tuy nhiên, theo VAMA, cộng dồn 7 tháng đầu năm 2020, sức mua ô tô vẫn giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến nhiều đại lý ô tô vắng khách

Xét ở khí cạnh nhà sản xuất, phân phối… doanh số bán hàng của các thương hiệu nhìn chung đều có bước cải thiện nhưng không đáng kể. Tổng doanh số bán ô tô của Trường Hải (THACO) bao gồm một loạt thương hiệu như KIA, Mazda, Peugeot, Xe tải, xe Bus THACO chỉ đạt 8.430 xe, tăng 7% so với tháng 6.2020. Toyota đạt 5.307 xe tăng 19%, Ford đạt 2.225 xe tăng 13%. Trong khi, doanh số bán của các thương hiệu như Honda lại giảm tới 63% so với tháng trước. Mitsubishi đạt 2.704 xe, giảm 6% so với tháng 6.2020.

Sau giai đoạn ảm đạm trong phần lớn quý I, quý II.2020, thị trường ô tô Việt Nam đã có bước hồi phục trong tháng 6 - 7.2020. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Ngoài dịch bệnh Covid-19, tháng 7 âm lịch mà dân gian quan niệm là tháng Ngâu (hay tháng cô hồn) cũng đang đến gần... Vì vậy, viễn cảnh thị trường ô tô ảm đạm, doanh số sụt giảm hoàn toàn có thể lặp lại.