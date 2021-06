Doanh số giảm, xe sedan hạng C đua tranh hạ giá

Sau bước tăng trưởng trong tháng 4.2021, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam bất ngờ chững lại trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Lượng tiêu thụ xe sedan hạng C giảm 2%

Cụ thể, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Moto – đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 5.2021 tổng doanh số bán xe sedan hạng C gồm các mẫu KIA Cerato , Mazda3, Toyota Corolla , Honda Civic và Hyundai Elantra đạt tổng cộng 1.808 xe, giảm 2% tương đương 38 xe so với tháng 4.2021.

Doanh số bán sedan hạng C tại Việt Nam tháng 5.2021 Nguồn: VAMA, TC Motor

Như vậy, sau bước tăng trưởng trong tháng 4.2021, phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đã có dấu hiệu chững lại về mặt doanh số. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi sức mua ô tô toàn thị trường sụt giảm do ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh Covid -19 lần thứ 4 đang diễn biến khá phức tạp tại Việt Nam. Theo số liệu từ VAMA, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc Hiệp hội giảm 15% so với tháng 4.2021.

Ở phân khúc sedna hạng C, ngoại trừ hai mẫu xe Hàn (KIA Cerato và Hyundai Elantra) doanh số bán các mẫu xe còn lại (gồm Mazda3, Toyota Corolla và Honda Civic) đều sụt giảm.

Giữ vững đà tăng trưởng, KIA Cerato cũng cố vị thế dẫn đầu

Trong số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam, KIA Cerato tiếp tục dẫn đầu với doanh số bán hàng đạt 875 xe, tăng 60 xe so với tháng 4.2021. Thành tích này không chỉ giúp Cerato cũng cố vị trí dẫn đầu phân khúc với 3.388 xe bán ra sau 5 tháng đầu năm 2021, mà còn đánh dấu sự trở lại Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5.2021.

KIA Cerato tiếp tục dẫn đầu với doanh số bán hàng đạt 875 xe, tăng 60 xe so với tháng 4.2021 Ảnh: Trần Hoàng

Trong khi đó, Mazda3 Sedan đang cho thấy dấu hiệu “hụt hơi” trong nỗ lực bám đuổi KIA Cerato. Doanh số bán Mazda3 Sedan tiếp tục giảm 104 xe, đạt 342 xe trong tháng 5.2021. Đây cũng là mẫu xe có mức sụt giảm doanh số bán lớn nhất trong tháng 5.2021. Kết quả này, khiến khoảng cách doanh số giữa Mazda3 Sedan và Hyundai Elantra chỉ còn gần 700 xe. Mẫu sedan hạng C do TO Motor lắp ráp, phân phối đạt doanh số bán 261 xe trong tháng 5.2021, tăng 52 xe so với tháng 4.2021.

Doanh số bán Mazda3 Sedan tiếp tục giảm 104 xe, đạt 342 xe trong tháng 5.2021 Ảnh: Trần Hoàng

Hai mẫu xe cuối bảng Toyota Corolla Altis, Honda Civic đều giảm doanh số bán ở mức 23 xe so với tháng 4.2021. Trong đó, Toyota Corolla Altis bán được 187 xe, Honda Civic đạt 138 xe.

Sedan hạng C đang giảm giá bán hàng chục triệu đồng

Với mức sụt giảm doanh số trong tháng 5.2021, hầu hết các mẫu sedan hạng C đang được các đại lý phân phối mạnh tay giảm giá bán để thu hút khách hàng, qua đó hy vọng có thể cải thiện doanh số, tìm lại đà tăng trưởng.

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các mẫu sedan hạng C đều đang giảm giá bán Ảnh: TMV

Theo khảo sát của Thanh Niên, ở thời điểm hiện tại, hầu hết các mẫu sedan hạng C đều đang giảm giá bán. Trong đó, KIA Cerato được THACO AUTO áp dụng chương trình ưu đãi, với tổng mức giảm giá lên đến 65 triệu đồng. Toyota Corolla Altis cũng được nhiều đại lý giảm gần 50 triệu đồng. Hyundai Elantra vừa được TC Motor giảm 15 triệu đồng cho 3 phiên bản 1.6 MT, 1.6AT và 2.0AT, riêng bản Sport 1.6T-GDi giảm 20 triệu đồng. Nhiều đại lý Honda cũng đang triển khai chương trình giảm giá gần 50 triệu đồng với một số phiên bản Civic nhằm xả hàng tồn kho.