Ford Ranger giảm giá kỷ lục 100 triệu đồng

Các đại lý Ford trên toàn quốc đang áp dụng ưu đãi giảm giá khác nhau cho tất cả phiên bản của Ford Ranger với mức giảm từ 35 - 58 triệu đồng, cá biệt có phiên bản XLS MT với năm sản xuất 2019 giảm tới 100 triệu cho tổng gói khuyến mãi do phiên bản này kén khách.

Cụ thể, Ford Ranger có 5 phiên bản gồm: XL, XLS MT, Wildtrak 4x2, Wildtrak 4x4 và Raptor đều đang giảm giá bán, mức giá thực tế tại một đại lý Ford ở Hà Nội lần lượt 561, 595, 798, 860 triệu đồng và 1,158 tỉ đồng, tức giảm từ 35 - 58 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Riêng phiên bản Ranger XLS AT, đại lý chỉ tặng bảo hiểm và phụ kiện với tổng trị giá 16 triệu đồng. Lý do Ranger XLS AT không giảm mạnh như các phiên bản còn lại được một tư vấn bán hàng cho biết, đây là phiên bản bán chạy, phù hợp với thị hiếu của số đông. Tất cả phiên bản của Ford Ranger được giảm tiền mặt đều nhập khẩu từ Thái Lan, sản xuất năm 2020.

Một số đại lý còn tự độ lại Ford Ranger bản thấp để thu hút khách hàng

Dù vậy, mức giá trên không phải là mức giá chung tại các đại lý, nó còn tùy thuộc vào tình hình kinh doanh tại mỗi đại lý cũng như số lượng xe tồn kho còn lại, ngoài ra giá bán xe còn phụ thuộc vào màu sơn. Như vậy, khách hàng muốn mua Ford Ranger với giá tốt nhất sẽ phải "chịu khó" lùng sục tại các đại lý để có được mức giá tốt nhất cho chiếc xe mình muốn mua.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, Ford Ranger đạt tổng doanh số 5.492 xe, cao hơn tất cả đối thủ còn lại phân khúc xe bán tải như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50 và Isuzu D-Max. Tình trạng giá bán thực tế thấp hơn giá đề xuất mà Ford công bố đã kéo dài nhiều tháng nay, nhưng đây là đợt giảm giá cao nhất đối với dòng xe Ford Ranger sản xuất năm 2020.