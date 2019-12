“Là đơn vị hàng đầu trong các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, Ford Việt Nam không ngừng nỗ lực phát triển và đẩy mạnh đầu tư vào các chương trình trách nhiệm xã hội lâu dài, đặc biệt là các chương trình giáo dục hướng tới thế hệ tương lai của đất nước. Chúng tôi tự hào, qua hai mùa Còi Show trước đó, Ford Việt Nam đã tiếp cận cũng như tuyên truyền cho hàng ngàn sinh viên tại hai thành phố lớn. Đây là năm thứ ba liên tiếp Còi Show được tổ chức, vì vậy chúng tôi đang hướng chương trình thành một sự kiện thường niên với quy mô lớn hơn nhằm mang đến những góc nhìn mới về văn hóa tham gia giao thông cho sinh viên toàn quốc”, ông Phạm Văn Dũng, Tổng giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Một hành trình bền bỉ và sáng tạo sát cánh cùng thế hệ trẻ

Xuất phát từ một thực tế hiện nay khi tai nạn giao thông đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 - 27 tuổi, việc thay đổi nhận thức cho các em học sinh, sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường luôn là trọng tâm trong các chiến dịch của Ford Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn quốc đã xảy ra 14.251 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.318 người. Trong đó tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh niên từ 18 - 27 tuổi chiếm khoảng 27% số vụ.

Khác với đối tượng tài xế, sinh viên và học sinh là thế hệ trẻ, nhạy bén hơn với các xu thế hiện nay. Hiểu được tâm lý đó, Còi Show đã được hiện thực hóa bằng mô hình nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ, kết hợp cùng những hoạt động tương tác và trải nghiệm kiến thức an toàn giao thông.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ đã đồng hành cùng chiến dịch K0 Còi, K0 Cồn ngay từ những ngày đầu như ban nhạc DaLAB, ca sĩ Lê Thiện Hiếu, Phạm Trần Phương, Đinh Mạnh Ninh, MC/ca sĩ Sỹ Luân, chương trình năm nay đánh dấu sự tham gia lần đầu của các nghệ sĩ trong làng indie như Ngọt, Chilles, Thịnh Suy, Hoàng Dũng. Còi Show đang ngày càng thu hút nhiều nghệ sĩ trẻ tham gia, với mong muốn góp phần muốn tạo ra những thay đổi từ mỗi cá nhân, dù nhỏ nhưng tích cực.

Đan xen vào đó là trải nghiệm những trò chơi về an toàn giao thông có tính tương tác cao như: nhận biết Điểm mù của xe lớn; nói Không với rượu bia khi lái xe bằng cảm nhận thực tế khi mặc bộ đồ mô phỏng tình trạng say rượu; hiểu về Khoảng cách an toàn và quy tắc 3s... và đặc biệt là triển lãm ảnh “Giao thông ở xứ sở diệu kỳ” của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng Thắng Sói, Phạm Thành Long, Cương Trần và họa sĩ Phan Nguyễn.

Góp gió thành bão vì an toàn của cộng đồng

Bằng việc lựa chọn cách thức tuyên truyền mới mẻ và thú vị, chiến dịch K0 Còi của Ford đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn trẻ, tạo nên một cộng đồng ngày một lớn mạnh qua từng năm tổ chức.

Bên cạnh đó, với gần 25 năm hoạt động tại Việt Nam, ngay từ những ngày đầu tiên, Ford Việt Nam đã phối hợp cùng các đối tác như Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á để tổ chức các công tác tuyên truyền. Hàng loạt hội thảo quốc tế hay hàng ngàn mũ bảo hiểm đã được trao tặng cho sinh viên và học sinh tiểu học. Hơn 18.000 tài xế đã được đào tạo kỹ năng lái xe an toàn và thân thiện với môi trường miễn phí. Ngoài các kỹ năng cơ bản, Ford còn chia sẻ những kiến thức đặc trưng như lái xe khi trời mưa to, đường ngập nước; lái xe trên đường đèo núi hoặc vào ban đêm, bảo dưỡng và chăm sóc xe đúng cách…

“Chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh vì cộng đồng của Ford Toàn Cầu, chúng tôi tin rằng một hành trình mới cho nền giao thông Việt Nam sẽ được mở ra với việc kêu gọi các cam kết cá nhân và hành động để tự mình thay đổi hành vi thông qua việc thay đổi nhận thức. Cùng với đó, hướng tới kỷ niệm 25 năm của hãng, Ford Việt Nam hứa hẹn sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về giao thông tới đối tượng học sinh, sinh viên và hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa các bạn cùng hưởng ứng và đồng hành với chương trình”, ông Phạm Văn Dũng, Tổng giám đốc Ford Việt Nam kết luận.

Tiếp nối chương trình tại Hà Nội, Còi Show tại TP.HCM diễn ra vào ngày 26.12 vừa rồi đã thu hút gần 1.000 sinh viên và sẽ tiếp tục được tổ chức tại trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương vào ngày 4.1.2020.