Gần 62.000 xe Mazda tại Việt Nam ‘lãnh án’ triệu hồi

Hệ thống bơm nhiên liệu do Denso cung cấp bị lỗi đang “làm khổ” nhiều hãng xe tại Việt Nam, khi phải triển khai các đợt triệu hồi quy mô lớn. Sau Toyota Honda , Mitsubishi… mới đây đến lượt hàng chục ngàn xe Mazda “lãnh án” triệu hồi do lỗi bơm nhiên liệu.

Cụ thể, theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam , nhà sản xuất, phân phối xe Mazda tại Việt Nam - THACO Mazda cùng lúc triển khai 3 đợt triệu hồi với số lượng lên đến 61.517 xe Mazda, gồm các mẫu: Mazda 2, Mazda3, Mazda6, Mazda CX-5, Mazda CX-8 lắp ráp trong nước cũng như Mazda2 nhập khẩu từ Thái Lan.

THACO Mazda cùng lúc triển khai 3 đợt triệu hồi với số lượng lên đến 61.517 xe Mazda Ảnh: Trần Hoàng

Trong đó, đợt triệu hồi đầu tiên liên quan đến 36.285 xe Mazda 2, Mazda3, Mazda6, Mazda CX-5 lắp ráp trong nước, xuất xưởng trong khoảng thời gian từ ngày 21.10.2017 đến 28.12.2018. Đợt triệu hồi thứ 2 gồm 3.369 xe Mazda2 sản xuất tại nhà máy Mazda ở Thái Lan từ 4.6.2018 đến 21.8.2019 và được THACO Mazda nhập khẩu, phân phối. Đợt triệu hồi thứ 3 cũng liên quan đến Mazda 2, Mazda3, Mazda6, Mazda CX-5, Mazda CX-8 lắp ráp trong nước nhưng xuất xưởng từ ngày 4.1.2019 đến 30.12.2019.

Tất cả các mẫu xe này được xác định có thể có hiện tượng rung giật, không khởi động được hoặc một số trường hợp cá biệt xe có thể bị chết máy khi xe đang vận hành làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Danh sách các xe Mazda thuộc diện triệu hồi Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Nguyên nhân được nhà sản xuất xác định là do cánh bơm (từ nhà cung cấp Denso) chế tạo từ vật liệu nhựa có mật độ vật liệu thấp, có thể xuất hiện các vết nứt do quá trình sấy khô cánh bơm trong quá trình sản xuất. Điều này dẫn tới việc cánh bơm có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Khi cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm nhiên liệu không hoạt động và làm xe chết máy.

THACO Mazda chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào xảy ra trên thị trường. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi, an toàn cho khách hàng hãng đã triển khai chương trình triệu hồi và khuyến cáo khách hàng nên mang xe đến hãng để kiểm tra.

Ba đợt triệu hồi xe Mazda sẽ bắt đầu từ ngày 17.5.2021 tới đây và sẽ kéo dài đến hết ngày 31.12.2025 Ảnh: Trần Hoàng

Ba đợt triệu hồi này sẽ bắt đầu từ ngày 17.5.2021 tới đây và sẽ kéo dài đến hết ngày 31.12.2025. THACO Mazda và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, thay thế bơm nhiên liệu miễn phí liên cho các xe bị lỗi thuộc diện triệu hồi. Thời gian sửa chữa mỗi xe được ước tính mất khoảng 1 giờ 10 phút.