Mẫu bán tải Hilux 2020 được Toyota tung ra thị trường Việt Nam 4 phiên bản gồm: Hilux 2.4 4x2 MT, 2.4 4x2 AT, 2.4 4x4 MT và Hilux 2.8 4x4 AT Adventure với giá bán dao động từ 628 - 921 triệu đồng tùy phiên bản.

Chiếc Toyota Hilux 2020 đề cập trong bài viết thuộc phiên bản 2.4 4x2 AT (số tự động, 1 cầu) có giá bán 674 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất Hilux 2.8 Adventure sẽ được hãng xe Nhật Bản tung ra vào tháng 9 tới, nhằm cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Ford Ranger Wildtrak.

Toyota Hilux 2020 phiên bản 2.4 4x2 AT dùng đèn pha Halogen, đèn sương mù LED

So với phiên bản cao cấp nhất, Toyota Hilux 2020 bản 2.4 4x2 AT có ngoại hình không hầm hố bằng. Tuy nhiên, xe vẫn có điểm nhấn là bộ mâm đúc 17 inch sơn màu đen, lưới tản nhiệt tối màu, có tấm lót nhựa trên nắp thùng, đèn sương mù LED nhưng đèn pha dạng Halogen. Phiên bản này không có thanh trang trí trên thùng chở hàng.

Là phiên bản cấp thấp nên nội thất Hilux 2.4 4x2 AT khá đơn giản, tuy nhiên xe vẫn có các tiện nghi cần thiết như màn hình cảm ứng giải trí 7 inch, điều hòa chỉnh cơ, dàn âm thanh 4 loa, ghế ngồi bọc nỉ, chỉnh tay 6 hướng, vô lăng bọc urethane tích hợp nút bấm điều khiển.

Nội thất phiên bản Hilux 2.4 4x2 AT ít tiện nghi, vừa đủ cho nhu cầu cơ bản

Toyota Hilux 2020 phiên bản 2.4 4x2 AT vẫn sử dụng động cơ diesel I4 2.4 lít có công suất 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau 4x2 với các chế độ Eco Mode và PWR Mode.

Về an toàn, chiếc xe trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn như: 7 túi khí, hệ thống phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ đỗ đèo DAC, cảm biến lùi…. Các phiên bản cao hơn sẽ có thêm tính năng hỗ trợ đỗ đèo, camera lùi và đặc biệt là gói an toàn Toyota Safety Sense.

Điều hòa cơ, chìa khóa cơ, màn hình giải trí 7 inch của Pionneer trang bị trên phiên bản Hilux 2.4 4x2 AT

Với giá bán 674 triệu đồng, Toyota Hilux 2020 phiên bản 2.4 4x2 AT là đối thủ đáng gờm của Nissan Navara EL hay Mitsubishi Triton số tự động 1 cầu.