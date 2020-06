Honda Accord 1995 - biểu tượng thịnh vượng một thời tại Việt Nam

Trong những năm 1990, phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam không có nhiều lựa chọn mà chỉ xoay quanh 2 cái tên quen thuộc Toyota Camry và Honda Accord. Đây là 2 mẫu xe cao cấp hàng đầu Việt Nam thời điểm đó và chỉ có những người thật sự giàu có mới có thể sở hữu. Khả năng vận hành êm ái cùng sự bền bỉ của động cơ Nhật giúp 2 mẫu xe này trở nên phổ biến tại Việt Nam. Tuy vậy, Honda Accord với thiết kế cá tính và có phần bắt mắt hơn đối thủ Toyota Camry.

Honda Accord - dòng xe đối thủ của Toyota Camry, từng là “tượng đài” xe cao cấp tại Việt Nam trong những năm 1990 - 2000. Các phiên bản sau này của Accord không thành công bằng Camry tại thị trường trong nước do Camry lắp ráp trong nước có giá bán cạnh tranh hơn.

Sau 25 năm, kiểu dáng Honda Accord đã lỗi thời

Honda Accord được hãng xe Nhật sản xuất trong khoảng thời gian này chủ yếu có 3 phiên bản gồm: LX, DX và EX. Hai phiên bản LX và DX lắp máy 2.2 lít có công suất 130 mã lực, bản EX có công suất cao hơn với 145 mã lực. Xe về Việt Nam chủ yếu là phiên bản EX.

Tuy là mẫu xe cũ đã qua sử dụng 25 năm nhưng nếu là phiên bản cao cấp, nó vẫn được trang bị một số tiện nghi nguyên bản đáng chú ý như cửa sổ trời, tính năng ga tự động Cruise Control, 4 kính chỉnh điện, gương gập điện. Tiện ích và công nghệ trong xe cũng không nhiều so với các đời sau như Honda Accord 2013, Honda Accord 2014 . Trang bị trên Accord chỉ dừng ở mức cơ bản với điều hòa và radio. Honda Accord đời 2003 - 2004 nhập từ Bắc Mỹ có thêm hệ thống phân bổ lực phanh ABS, đến bản xe 2005 - 2006 xe mới được nâng cấp lên thành 6 túi khí.

Được định vị phân khúc D nên không gian bên trong Honda Accord khá rộng rãi

Ở thời điểm hiện tại, chất lượng về mọi mặt của Honda Accord cũ đời trên 15 năm phần lớn vẫn vận hành ổn định về hệ thống máy móc. Tuy nhiên, các trang bị nội thất và ngoại thất của xe đã xuống cấp và cần phải tu sửa, bảo dưỡng nhiều để xe có thể vận hành. Dù vậy, Honda Accord nổi tiếng là mẫu xe bền bỉ, kết cấu động cơ thời ấy còn khá đơn giản, dễ sửa chữa, phụ tùng xe cũng dễ tìm mua ở thời điểm hiện tại nên những người mua lại dòng xe này không phải quá lo lắng về bảo dưỡng bảo trì xe để vận hành ổn định.

Honda Accord đời 1995 - lựa chọn của những người có kinh tế không quá dư dả

Với giá bán hấp dẫn và định vị ở phân khúc xe sedan hạng D, Honda Accord đã qua sử dụng 15 năm là lựa chọn được khá nhiều người không dư dả về kinh tế cân nhắc.