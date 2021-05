Honda CB150R Streetfire 2021 có giá hơn 2.000 USD tại Đông Nam Á

Sau hơn 2 năm gia nhập thị trường Đông Nam Á , mẫu naked-bike Honda CB150R Streetfire vừa được Honda làm mới với hai phiên bản vừa ra mắt tại Indonesia tối 5.5. So với mẫu cũ, CB150R Streetfire 2021 được hãng xe Nhật sửa đổi thiết kế, kích thước cùng một số trang bị, tính năng… trong khi “trái tim” vẫn là động cơ 150cc, 4 van DOHC.

Cụ thể, Honda CB150R Streetfire 2021 được thiết kế lớn hơn, với các số đo dài, rộng, cao tương ứng 2.024 x 796 x 1.083 (mm). So với mẫu cũ, CB150R Streetfire 2021 dài hơn 5 mm, rộng hơn 77 mm và cao hơn 44 mm. Tuy nhiên, chiều cao yên Honda CB150R Streetfire 2021 lại thấp hơn so với mẫu cũ. Một số chi tiết như bình nhiên liệu, “dàn áo” bao bọc thân xe được thiết kế góc cạnh và lớn hơn so với những phiên bản trước đây.

Honda CB150R Streetfire với hai phiên bản vừa ra mắt tại Indonesia tối 5.5

Bên cạnh đó, hệ thống treo trước cũng được làm mới với cặp phuộc hành trình ngược, đường kính 37 mm và được phủ màu vàng đồng. Khu vực tay lái cũng được thiết kế lại rộng hơn, kết hợp bảng điều khiển kỹ thuật số hoàn toàn mới. Bộ mâm đúc hợp kim được thiết kế với trọng lượng nhẹ hơn mâm cũ 0,6kg. Tương tự CBR150R, phiên bản naked này sử dụng đĩa phanh dạng gợn sóng cho cả hai bánh.

Ở phía trước, cụm đèn pha vẫn được tạo dáng y hệt mẫu cũ nhưng được trang bị công nghệ đèn LED.

Honda CB150R Streetfire 2021 được thiết kế lớn hơn mẫu cũ

Thay đổi khá nhiều về diện mạo nhưng Honda CB150R Streetfire 2021 vẫn sử dụng động cơ DOHC 150cc, 4 van làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 16,6 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hộp số 6 cấp.

Honda cho biết, CB150R Streetfire mới có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 125 km/giờ, mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 2,5 lít/100 km dựa trên phương pháp thử nghiệm ECE R40 tại Indonesia

CB150R Streetfire mới có thể đạt tốc độ tối đa 125 km/giờ, mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 2,5 lít/100 km

Tại xứ vạn đảo, Honda CB150R Streetfire 2021 được hãng xe Nhật Bản phân phối 2 phiên bản gồm bản CB150R Streetfire tiêu chuẩn giá 2.058 USD, tương đương 47,5 triệu đồng, bản CB150R Streetfire SE có giá 2.127 USD, khoảng 49 triệu đồng.