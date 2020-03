Gần 5 tháng kể từ khi bắt đầu phân phối tại Việt Nam, Mazda3 2020 phiên bản Premium vừa được Thaco ra thông báo triệu hồi do lỗi hệ thống phanh SBS.

Tiếp nối thành công về doanh số hơn 7.000 xe, đồng thời ghi nhận những tín hiệu tích cực, Thaco giới thiệu thêm 2 phiên bản mới với tên gọi SUV Peugeot 3008 AT và 5008 AT có mức giá là 1,099 và 1,199 tỉ đồng.

Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới gây ấn tượng về kích thước khi chiều dài và chiều rộng của xe đều tỏ ra vượt trội so với Honda Civic, mẫu xe mà trước đó được nhiều người đánh giá là "to" nhất phân khúc C.