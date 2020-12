Honda CBR150R 2020 nâng cấp không như kỳ vọng

Tuy nhiên, ở lần nâng cấp này Honda CBR150R 2020 không có nhiều điểm khác biệt đáng chú ý về thiết kế, công nghệ , tính năng so với mẫu cũ. Trước đó, nhiều người suy đoán và kỳ vọng Honda sẽ trang bị cặp phuộc trước Up side down cho bản nâng cấp CBR150R 2020 để cạnh tranh với đối thủ Yamaha R15. Tuy nhiên, thực tế điều này đã không xảy ra. Mẫu sportbike 150 phân khối vẫn dùng bộ phuộc trước dạng ống lồng như mẫu cũ. Trong khi đó, kiểu dáng thiết kế vẫn giữ nguyên.