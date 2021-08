Hyundai Grand i10 2021 có giá từ 360 triệu đồng tại Việt Nam

Với mục tiêu lấy lại vị thế đã mất về xe Việt - VinFast Fadil, Hyundai Grand i10 2021 tại Việt Nam thay đổi hoàn toàn thiết kế, bổ sung trang bị để tăng khả năng cạnh tranh. Mức giá công bố cao hơn đối thủ nhưng có nhiều phiên bản tùy chọn hơn, cụ thể:

- Grand I10 1.2 MT Tiêu chuẩn: giá 360 triệu đồng

- Grand I10 1.2 MT: giá 405 triệu đồng

- Grand I10 1.2 AT: giá 435 triệu đồng

- Grand I10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn: giá 380 triệu đồng

- Grand I10 Sedan 1.2 MT: giá 425 triệu đồng

- Grand I10 Sedan 1.2 AT: giá 455 triệu đồng

Grand i10 thế hệ mới sở hữu kích thước lớn nhất so với các mẫu xe cùng phân khúc xe hạng A. Phiên bản hatchback có chiều dài, rộng, cao lần lượt 3.850 x 1.680 x 1.520 (mm), dài hơn 85 mm, rộng hơn 20 mm và cao hơn 15 mm so với bản tiền nhiệm. Phiên bản sedan dài hơn 145 mm, rộng hơn 20 mm và cao hơn 15 mm so với bản tiền nhiệm.

Cả 2 phiên bản sedan và hatchback đều tăng chiều dài cơ sở thêm 25 mm lên mức 2.450 mm, mang đến không gian rộng rãi hơn. Khoảng sáng gầm xe của cả 2 phiên bản đều là 157 mm.