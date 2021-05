Hyundai SantaFe 2021 tại Việt Nam có 6 phiên bản, giá từ 1,03 tỉ đồng

Sau nhiều hình ảnh được hé lộ, sáng 17.5 TC Moto - Liên doanh Hyundai Thành Công chính thức trình làng bản nâng cấp của mẫu SUV 7 chỗ - Hyundai SantaFe. Ở lần nâng cấp này, SantaFe 2021 tiếp tục được TC Moto lắp ráp tại nhà máy ở Ninh Bình, với nhiều thay đổi về hệ khung gầm, thiết kế và trang bị tính năng.

TC Moto tiếp tục cung cấp danh mục sản phẩm khá đa dạng với 6 phiên bản dành cho Hyundai SantaFe 2021 . Trong đó bản tiêu chuẩn có giá từ 1,03 – 1,13 tỉ đồng, bản đặc biệt giá từ 1,19 – 1,29 tỉ đồng và bản cao cấp nhất có giá 1,24 – 1,34 tỉ đồng. Mỗi phiên bản đều tương ứng 2 lựa chọn động cơ gồm máy diesel 2.2 lít và máy xăng 2.5 lít.

Hyundai SantaFe mới có 6 phiên bản, giá bán từ 1,03 – 1,34 tỉ đồng

Theo thông số nhà sản xuất công bố, động cơ xăng Smartstream Theta III 2.5L trên SantaFe 2021 cho công suất tối đa 180 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 232 Nm tại 4.000 vòng/phút. So với động cơ Theta II GDi 2.4L (mã hiệu G4KJ) trước đây, động cơ trên SantaFe 2021 nhẹ hơn tới 18kg, đồng thời tỉ số nén thấp hơn ở mức 10,5:1 so với 11,3:1. Động cơ này kết hợp hộp số tự động 6 cấp Shifttronic.

Trong khi đó, động cơ dầu Smartstream D2.2 (mã hiệu D4HE) cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 441 Nm từ 1.750 vòng/phút. Động cơ này so với động cơ R2.2 trước đây (mã hiệu D4HB) nhẹ hơn tới 38kg do lốc máy được chế tạo bằng gang graphit và nắp quy lát được làm bằng nhôm gia cường, cơ cấu trục cam truyền động được cải tiến giúp triệt tiêu độ rung và độ ồn, cùng áp suất nén cao hơn (2.200bar so với 2.000bar), kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT).

Mỗi phiên bản đều tương ứng 2 lựa chọn động cơ gồm máy diesel 2.2 lít và máy xăng 2.5 lít

Bên cạnh động cơ, SantaFe 2021 cũng được trang bị hệ thống khung gầm hoàn toàn mới Y-Plattform. Thân xe có kích thước dài, rộng, cao tương ứng 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm), dài hơn 15mm, rộng hơn 10mm và cao hơn 5mm so với thế hệ 2019. Trong khi, chiều dài cơ sở của xe được giữ ở mức 2.765mm.

Về diện mạo thiết kế, SantaFe 2021 có chút thay đổi với lưới tản mạ crôm dạng lục giác kết hợp đèn định vị chạy ban ngày Daytime Running Light (DRL) tạo hình T-Shaped nổi bật. SantaFe cũng được trang bị đèn pha Adaptive LED thích ứng tự động (AHB-LED) cùng công nghệ Full-LED. Cụm đèn được thiết kế đặt ngang và cao hơn so với cách đặt dọc và thấp của bản tiền nhiệm. Bản nâng cấp này có 2 lựa chọn mâm 18 và 19 inch.

Không gian nội thất SantaFe 2021

Không gian nội thất cũng thay đổi theo hướng tinh giãn, gọn gàng mang đến cảm giác sang trọng hơn. Trong đó, điểm nhấn là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch (thế hệ 2019 chỉ 8 inch) thiết kế mới dạng Fly-Monitor. Màn hình này hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam cùng các kết nối giải trí quen thuộc như Bluetooth/Radio FM/AM/AUX/USB hỗ trợ file đa định dạng. Đặc biệt, màn hình hỗ trợ hiển thị Camera 360 SVM.

Hyundai SantaFe 2021 sử dụng dàn âm thanh 10 loa Harman-Kardon cùng ampli rời hỗ trợ giải mã âm thanh chất lượng cao, đi kèm công nghệ Clari-Fi & Quantum Logic. Bảng đồng hồ trung tâm được trang bị màn hình điện tử toàn phần Full Digital 12,35 inch. Tùy theo chế độ lái, cụm đồng hồ này có thể hiển thị theo nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài ra, mẫu SUV này vẫn cung cấp hàng loạt tiện ích như sạc không dây chuẩn Qi, hệ thống ghế chỉnh điện và nhớ ghế, hệ thống sấy vô lăng, sấy và thông gió hàng ghế trước, lẫy chuyển số vô lăng, kính trước chống mù và chống đọng nước tự động, cổng sạc hiệu suất cao trên các hàng ghế…

Điểm nhấn là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch (thế hệ 2019 chỉ 8 inch) thiết kế mới dạng Fly-Monitor

Ngoài những công nghệ an toàn thừa hưởng từ bản tiền nhiệm, Hyundai SantaFe 2021 được bổ sung thêm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA, hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA, hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ và hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động.

Hyundai SantaFe 2021 bắt đầu được TC Moto mở bán từ ngày 17.5 với 6 lựa chọn màu sắc.