Kết thúc năm 2020, Isuzu D-Max đứng cuối bảng xếp hạng doanh số của phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam với chỉ 188 xe bán ra. Ranger vẫn đứng thứ nhất với 13.291 xe. Đứng sau là Hilux với 2.642 xe, Triton với 2.247 xe và BT-50 với 1.392 xe. Điều này cho thấy D-Max thế hệ cũ hoàn toàn thất bại tại Việt Nam. Với nhiều nâng cấp đáng giá, Isuzu D-max 2021 về Việt Nam được kỳ vọng sẽ có doanh số tốt hơn so với bản tiền nhiệm, tuy nhiên để chiếm được ngôi vương của Ford Ranger hay lật đổ Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hay Nissan Navara lại là một câu chuyện khác.

Theo thông tin từ các đại lý Isuzu tại Việt Nam, giá bán vừa rò rỉ cho thấy bản cao cấp có giá lên tới 850 triệu đồng, nhiều khách hàng cho rằng đây là mức giá cao so với các trang bị cũng như sức mạnh động cơ có phần thua thiệt so với Ford Ranger Wildtrak, Mitsubishi Triton hay Toyota Hilux, cũng như giá trị thương hiệu D-Max đối với người dùng Việt Nam chưa thật sự có dấu ấn nào nhất định.

Theo quan sát ban đầu, Isuzu D-Max phiên bản Type Z có giá 850 triệu đồng nhưng không có hệ thống ga tự động Cruise Control như phiên bản ở Thái Lan. Ngoài ra, D-Max cũng không có các hệ thống an toàn chủ động như Ford Ranger và Toyota Hilux, cụ thể là loạt tính năng an toàn như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, ga tự động thích ứng.

Động cơ của Isuzu D-Max 2021 tại Việt Nam chỉ có duy nhất một lựa chọn là loại Ddi Blue Power, 4 xi-lanh, dung tích 1.9 lít mang mã RZ4E-TC. Sản sinh công suất tối đa 150 mã lực tại 3.600 vòng/phút mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Như vậy, sức mạnh của xe không ấn tượng nếu không nói là khá yếu so với các đối thủ như Ford Ranger Wildtrak (máy 2.0L tăng áp kép 213 mã lực, mô men xoắn 500 Nm), Mitsubishi Triton (MIVEC 2.4 mạnh 179 mã lực, mô men xoắn 430 Nm) hay Toyota Hilux Adventure (máy 2.8L, công suất 201 mã lực, mô men xoắn 500 Nm).

Với những khách hàng đề cao tính năng vận hành, rõ ràng Isuzu D-Max 2021 với cỗ máy 1.9L không đáp ứng được yêu cầu này. Công suất của D-Max mới chỉ tương đương với các phiên bản thấp cấp của Nissan Navara (bản EL) hay Toyota Hilux (bản 2.4L). Động cơ 1.9L này từng được lắp trên Isuzu MU-X cũng bị nhiều khách hàng phàn nàn về sức mạnh.

Giá bán dự kiến của D-Max bản cao cấp nhất Type Z lên tới 850 triệu đồng, chỉ rẻ hơn 63 triệu so với Toyota Hilux Adventure và 75 triệu so với Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4. Đổi lại, khách hàng phải chấp nhận một chiếc xe có động cơ yếu hơn rõ rệt, đi kèm là các trang bị tiện nghi và an toàn chưa thật sự xứng tầm. Chưa kể, giá trị thương hiệu cũng như dịch vụ sau bán hàng của Isuzu D-Max chưa bao giờ được người Việt đánh giá cao.