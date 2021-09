Kia K3 Premium giá 659 triệu đồng: Phiên bản hoàn toàn mới có gì đặc biệt?

Sau các mẫu SUV/Crossover, THACO AUTO mới đây tiếp tục “làm mới” danh mục sản phẩm cho thương hiệu KIA tại Việt Nam, khi giới thiệu thị trường phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan cỡ C - Kia Cerato, mẫu xe được đổi tên thành K3 nhằm đồng bộ với tên gọi của mẫu xe này tại các thị trường quốc tế.

So với mẫu xe tiền nhiệm, Kia K3 được thay đổi nhiều từ thiết kế ngoại thất đến tiện nghi, công nghệ thông minh và trang bị an toàn. Đặc biệt, mẫu sedan cỡ C nhà KIA cũng được bổ sung phiên bản K3 Premium hoàn toàn mới. Đây là phiên bản được THACO AUTO hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và mong muốn tận hưởng cảm giác trải nghiệm mới, khi sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh hơn từ thiết kế, công nghệ đến giá bán.

Kia K3 Premium sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh hơn, từ thiết kế, trang bị đến giá bán

Cụ thể, Kia K3 Premium có giá niêm yết 659 triệu đồng, phiên bản hoàn toàn mới này sở hữu rất nhiều điểm cộng, đặc biệt là trang bị tính năng tiện ích với sự xuất hiện của hàng loạt công nghệ thông minh. Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến màn hình giải trí đa phương tiện kích thước lên đến 10.25 inch ở khu vực trung tâm bảng táp lô. Không chỉ có kích thước lớn nhất phân khúc sedan cỡ C, màn hình này còn được tích hợp đầy đủ các tính năng cao cấp như Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị Navigation, kết nối Bluetooth.

Bên cạnh đó, không gian nội thất của K3 Premium mới cũng thu hút khách hàng khi kết hợp hài hòa giữa tính thẩm mỹ và sự hữu dụng. Xe trang bị ghế ngồi bọc da 2 tông màu thời trang. Đặc biệt, hàng ghế trước tích hợp tính năng sưởi và làm mát; ghế lái chỉnh điện, tích hợp tính năng nhớ 2 vị trí. Đây đều là những trang bị hiếm thấy ở phân khúc xe sedan cỡ C.

Kia K3 Premium được trang bị nhiều tiện ích, công nghệ thông minh

Bên cạnh đó, K3 Premium còn sở hữu vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp các phím chức năng, cùng nhận diện logo mới, lẫy chuyển số, hệ thống sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động. Bên cạnh đó, phiên bản này cũng đặc biệt nổi bật khi có thêm tính năng khởi động xe từ xa bằng chìa khóa thông minh và cốp mở điện thông minh, giúp người dùng có thể đề nổ xe từ xa hoặc mở cốp xe dễ dàng không cần thao tác tay.

Ở khả năng vận hành, K3 Premium sử dụng động cơ xăng Gamma, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất 126 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.850 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đáng chú ý, phiên bản mới này được KIA trang bị 3 chế độ lái, gồm Normal, Eco và Sport; được tùy chỉnh thông qua nút bấm “Drive Mode”, giúp khách hàng trải nghiệm cảm giác lái khác nhau, đồng thời giúp xe cân bằng hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Kia K3 Premium cũng được hãng xe Hàn chú trọng đến an toàn khi bổ sung hệ thống cảm biến áp suất lốp, trong khi vẫn giữ lại các tính năng an toàn hiện đại đã có trên mẫu xe trước đó.

Bên cạnh trang bị công nghệ, thiết kế thể trao, thời trang cũng là lợi thế cạnh tranh của Kia K3

Kia K3 Premium hoàn toàn mới cũng được đánh giá cao về kiểu dáng khi sở hữu phong cách thiết kế thời trang, thể thao; tiêu biểu cho dòng xe sedan thế hệ mới của KIA. Nổi bật nhất là sự xuất hiện của logo nhận diện mới, cụm lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng được thiết kế trau chuốt hơn, nối liền cụm đèn phía trước sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Mẫu xe cũng phong cách hơn khi sở hữu bộ mâm kích thước 17inch được thiết kế đa chấu mới, thể thao hơn; cùng với đó là cụm đèn LED hai tầng dạng đồ họa song song độc đáo ở phía đuôi xe.

Với phiên bản hoàn toàn mới sở hữu hàng loạt thay đổi đáng giá, Kia K3 sẽ tiếp tục duy trì vị thế thống lĩnh ở phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Thậm chí, mức giá mới khá cạnh trạnh (từ 559 - 659 triệu đồng), cùng lợi thế về kích thước, nhiều trang bị công nghệ thông minh, không loại trừ khả năng mẫu xe C-sedan nhà KIA còn “đe dọa” thị phần của những mẫu sedan phân khúc B thấp hơn.