KIA Seltos 1.6 Premium có gì khác biệt so với phiên bản còn lại?

Trong khi các phiên bản khác đều sử dụng động cơ 1.4 tăng áp thì KIA Seltos phiên bản 1.6 Premium là lựa chọn duy nhất với khách hàng thích động cơ hút khí tự nhiên.

KIA Seltos 1.6 Premium trang bị đèn pha LED toàn phần ở phía trước

Về cơ bản, KIA Seltos phiên bản 1.6 Premium có thiết kế và trang bị giống hệt phiên bản cao cấp nhất 1.4 Premium, điểm khác biệt đến tự trang bị động cơ. Phiên bản này sử dụng cỗ máy Gamma 1.6 MPI hút khí tự nhiên, cho công suất 121 mã lực và mô men xoắn 151 Nm. Động cơ này sẽ kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp, cấu hình này khá giống với những gì mà Trường Hải (THACO) trang bị trên chiếc KIA Cerato phiên bản 1.6 hiện tại.

KIA Seltos 1.6 Premium khác biệt so với các phiên bản còn lại ở trang bị động cơ 1.6 hút khí tự nhiên

So với động cơ tăng áp 1.4 lít, động cơ hút khí tự nhiên 1.6 lít thấp hơn về cả công suất và mô men xoắn, nhưng cho trải nghiệm mượt mà hơn do không có độ trễ và bốc hơn ở ga đầu nhờ dung tích xi-lanh lớn hơn. Tuy nhiên, nếu thường xuyên di chuyển ở dải vòng tua thấp, mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ hút khí tự nhiên 1.6 lít cao hơn so với động cơ tăng áp 1.4 lít. KIA Seltos còn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có 3 chế độ kiểm soát lực kéo.

Khoang nội thất KIA Seltos 1.6 Premium có danh sách trang bị giống hệt phiên bản 1.4 Premium

KIA Seltos phiên bản 1.6 Premium vẫn có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.315 x 1.800 x 1.645 (mm). Chiều dài trục cơ sở của KIA Seltos tương đối lớn so với các mẫu xe cùng phân khúc với kích thước 2.610 mm. Khoảng sáng gầm xe 190 mm. Kích thước này không khác gì so với các phiên bản còn lại của KIA Seltos tại Việt Nam.

Hàng ghế sau rộng rãi và có trang bị cổng sạc điện thoại, cửa gió điều hòa

Về trang bị, bản này nâng cấp đèn pha lên dạng LED, đèn xi-nhan LED. Nội thất bên trong bọc da màu beige, màn hình giải trí có kích thước 10,25 inch, cửa sổ trời, đèn Mood light, ghế lái chỉnh điện, làm mát ghế trước và gương chiếu hậu chống chói. Hệ thống túi khí được nâng từ con số 2 lên 6.

Khác với phiên bản Deluxe gây tranh cãi, nội thất KIA Seltos 1.6 Premium cao cấp hơn

KIA Seltos phiên bản 1.6 Premium có giá bán công bố 699 triệu đồng, rẻ hơn 20 triệu đồng so với bản cao nhất là KIA Seltos 1.4 Premium.