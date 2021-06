KIA Telluride 2022 nâng cấp nhẹ với logo kiểu mới

Trong năm 2020, Kia Telluride đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để giành giải World Car of the Year 2020. Đây là giải thưởng danh giá nhất trong ngành công nghiệp ô tô thế giới . Do đó, để duy trì sức hấp dẫn cho Telluride, hãng xe Hàn đã nhánh chóng trình làng phiên bản 2022 với nhiều nâng cấp tập trung vào ngoại thất.