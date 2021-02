Lexus GS300 20 năm tuổi rao giá hơn 300 triệu đồng

Lexus GS300 thế hệ thứ 2 là một trong những dòng xe Lexus đầu tiên được đưa về Việt Nam trong những năm 2000. Cũng như thế hệ mới, đây là một chiếc sedan nhấn mạnh đến yếu tố thể thao và cảm giác lái phấn khích với cỗ máy V6 huyền thoại của Toyota.

Lexus GS thế hệ thứ hai được tung ra thị trường quê nhà vẫn với tên gọi Toyota Aristo vào tháng 8 năm 1997. Tại những thị trường ngoài Nhật Bản, đến năm 1998 Lexus mới giới thiệu mẫu xe mới đến công chúng.

Chiếc Lexus GS300 thế hệ thứ 2 có kích thước tương đương Toyota Camry ngày nay

Ở thế hệ thứ 2 này, Lexus GS có chiều dài cơ sở 2.799 mm, kích thước dài x rộngh x cao lần lượt 4.806 x 1.801 x 1.440 (mm). Các mẫu xe sản xuất trong giai đoạn 2000-2005 có chiều cao giảm xuống còn 1.420 mm.

Lexus GS 300 thế hệ thứ hai trang bị động cơ 3.0 lít I6 cải tiến từ thế hệ trước, cho công suất cực đại 225 mã lực, mô-men xoắn cực đại 305 Nm. Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Mỹ về một mẫu xe có công suất lớn hơn, Lexus giới thiệu thêm mẫu xe GS 400 sử dụng động cơ 4.0L V8 1UZ-FE công suất cực đại 300 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Cả hai phiên bản này đều được lắp đặt hộp số tự động 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Khoang nội thất Lexus GS300 thế hệ thứ 2 vẫn giữ được phong thái cao cấp của một mẫu xe sang một thời

Năm 2000, mẫu xe này được nâng cấp (facelift) về thiết kế kiểu dáng bên ngoài như đèn hậu, lưới tản nhiệt, đèn pha trước. Đèn pha xenon High-Intensity Discharge trở thành trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản V8 và tùy chọn đối với phiên bản I6. Động cơ V8 được tăng dung tích lên 4.3 lít và phiên bản Lexus GS 430 xuất hiện thay thế cho Lexus GS 400, công suất vẫn không thay đổi nhưng mô-men xoắn tối đa tăng lên 450 Nm. Cũng cho bản năm 2001, Lexus giới thiệu thêm phiên bản đặc biệt sản xuất giới hạn GS 300 “SportDesign”.

Kết quả thử nghiệm va chạm năm 1999 của tổ chức IIHS của Mỹ (The Insurance Institute for Highway Safety) cho thấy, Lexus GS 430 đạt mức độ an toàn tổng quát “Tốt”. Mẫu xe này đã nhận được danh hiệu “Import Car of the Year” vào năm 1998 do tạp chí Motor Trend bình chọn, nằm trong danh sách “Ten Best” của tạp chí Car and Driver suốt 3 năm 1998, 1999 và 2000.

Hàng ghế phía sau không rộng rãi bằng Toyota Camry do dùng hệ dẫn động cầu sau

Sau hơn 20 năm, chiếc Lexus GS300 có kiểu dáng không còn tân thời nhưng nội thất bên trong vẫn giữ lại phong thái cao cấp của một mẫu xe thể thao hạng sang một thời, dành cho những ai yêu thích phong cách hoài cổ.

Tại Việt Nam, Lexus GS300 cũ, thế hệ thứ 2 có giá bán dao động trung bình khoảng 300 triệu đồng.