Theo thông tin Lexus Việt Nam công bố, Lexus IS 300 hoàn toàn mới bắt đầu mở bán từ ngày 14.1 với 3 phiên bản, gồm: IS 300 Standard, IS 300 Luxury và bản sử dụng công nghệ hybrid – IS 300h. Như vậy, chỉ sau hơn 6 tháng ra mắt thị trường thế giới Lexus IS hoàn toàn mới đã được phân phối tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những thị trường đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mở bán Lexus IS mới.

Lexus IS 300 hoàn toàn mới tại Việt Nam có 3 phiên bản, gồm: IS 300 Standard, IS 300 Luxury và...

Điều này cho thấy nỗ lực của hãng xe sang Nhật Bản sau khi trải qua một năm 2020 đầy biến động, khó khăn do đại dịch Covid-19 , đồng thời đánh dấu sự trở lại cuộc cạnh tranh ở phân khúc sedan cỡ nhỏ, thách thức Mercedes-Benz C-Class BMW 3-Series hay Audi A4.

Xét theo vòng đời sản phẩm, Lexus IS 300 mới vẫn thuộc bản thế hệ thứ 3 của dòng xe này, trong đó khung sườn, hệ động lực về cơ bản vẫn được giữ nguyên… Tuy nhiên, việc trau chuốt lại thiết kế ngoại nội thất, cập nhật tính năng công nghệ mới mang đến cho Lexus IS 300 2021 một diện mạo hoàn toàn mới, góc cạnh và sắc nét hơn.

Cụm đèn pha LED đươc thiết kế lại trông mảnh và sắc sảo hơn, trong khi lưới tản nhiệt con suốt "Spindle Grille” được mở rộng kết hợp đường viền mạ crôm bản lớn giúp phần đầu xe mạnh mẽ hầm hố hơn. Ở phía sau, toàn bộ phần đuôi xe được thiết kế lại trông cứng cáp hơn, trong đó cụm đèn hậu tạo dáng góc cạnh và được nối liền vắt ngang đuôi xe.

...bản sử dụng công nghệ hybrid – IS 300h

Dù vẫn giữ nguyên khung sườn từ phiên bản cũ, tuy nhiên theo hãng xe Nhật phần khung sườn đã được tinh chỉnh lại, đồng thời kích thước thân xe cũng lớn hơn. Cụ thể, Lexus IS 300 mới tại Việt Nam có chiều dài thân xe lớn hơn mẫu cũ 30 mm, chiều cao tăng 5 mm. Trục cơ sở giữ nguyên ở mức 2.800 mm.

Thay đổi khá nhiều về diện mạo thiết kế ngoại thất, tuy nhiên nội thất Lexus IS 300 mới vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế truyền thống, đầy thực dụng. Trong đó, các chi tiết nội thất được bọc da, ốp gỗ kết hợp đường viền mạ crôm. Vô-lăng 3 chấu bọc da được thiết kế phẳng tích hợp các nút chức năng.

Lexus IS 300 Standard có giá 2,13 tỉ đồng, IS 300 Luxury giá 2,49 tỉ đồng và bản IS 300h sử dụng công nghệ hybrid giá 2,82 tỉ đồng

Theo thông tin từ nhà phân phối, cả 3 phiên bản IS 300 Standard, IS 300 Luxury và IS 300h đều trang bị màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp Apple Car play và dàn âm thanh 10 loa và hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng.

Bản IS 300 Luxury và IS 300h được Lexus trang bị bộ mâm 19 inch, cửa sổ trời đèn pha 3 LED, sưởi ghế và 4 chế độ lái, hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo phương tiện xung quanh (RCAT)… Trong khi đó, bản tiêu chuẩn IS 300 Standard chỉ được trang bị mâm 18 inch, đèn pha 1 bóng Projector LED, 3 chế độ và và ghế không có tính năng sưởi.

Nội thất bản IS 300h sử dụng công nghệ hybrid, giá 2,82 tỉ đồng

Về động cơ, Lexus IS hoàn toàn mới tại Việt Nam cung cấp 2 lựa chọn. Bản IS 300 Standard, IS 300 Luxury dùng máy xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp. Đông cơ này giúp xe đạt tốc độ tối đa 230 km/giờ. Trong khi bản IS 300h dùng hệ thống động cơ hybrid, kết hợp giữa máy xăng 2.5 lít và mô-tơ điện, cho tổng công suất tổng 220 mã lực, tốc độ tối đa 200 km/giờ.

Với những khác biệt về trang bị, động cơ bản Lexus IS 300 Standard có giá 2,13 tỉ đồng, IS 300 Luxury giá 2,49 tỉ đồng và bản IS 300h sử dụng công nghệ hybrid giá 2,82 tỉ đồng.