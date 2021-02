Lexus IS 500 2022 mạnh gấp đôi IS 300 tại Việt Nam

Hãng xe sang Nhật Bản chiều lòng những người yêu thích cảm giác cầm lái những chiếc xe mạnh mẽ với động cơ V8 hút khí tự nhiên mà không cần đến tăng áp. Phiên bản Lexus IS 500 2022 mang trong mình cỗ máy 5.0L được thừa hưởng từ RC F, sản sinh công suất tối đa 472 mã lực tại 7.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 535 Nm tại 4.800 vòng/phút. Sức mạnh này tương đương với chiếc BMW M3 có công suất 473 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm từ động cơ tăng áp kép 3.0L, 6 xi lanh thẳng hàng. Tuy nhiên, mẫu M3 còn được cung cấp biến thể Competition với hơn 500 mã lực.

Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, Lexus IS 500 có thể hoàn thành cú tăng tốc nước rút từ 0-96 km/h trong vòng 4,5 giây, chậm hơn 0,4 giây so với mẫu BMW M3. Dù vậy, sức hút từ cỗ máy V8 không tăng áp sẽ làm hài lòng một bộ phận tín đồ của động cơ hút khí tự nhiên.

Thiết kế nội thất Lexus IS 500 không khác nhiều so với các phiên bản khác

Dể so sánh, phiên bản Lexus IS 300 mới ra mắt ở Việt Nam mạnh dùng động cơ 2.0 I4 tăng áp, công suất 241 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau. Phiên bản này dành cho nhiều đối tượng khách hàng, phù hợp với số đông.

Để có thể chứa vừa động cơ V8 mới, mui xe của Lexus IS 500 đã được nâng lên 51 mm. Đáng chú ý, dù cho công suất tối đa nhiều hơn 160 mã lực so với động cơ V6, nhưng IS 500 cũng chỉ nặng 1.765 kg, tức chỉ nặng hơn IS 350 khoảng 64 kg.

Ngoại hình thể thao nhờ bộ ống xả kép ở 2 bên và bộ mâm lớn 19 inch

Lexus IS 500 còn được trang bị tiêu chuẩn với gói Dynamic Handling Package của F Sport sẽ mang đến cảm giác lái thể thao hơn. Lexus còn cải thiện hệ thống làm mát phanh thông qua tối ưu hóa khí động học. Cảm giác lái được cải thiện khi xe trang bị bộ vi sai chống trượt Torsen. Ngoài ra, Lexus cũng đã chuyển sang bộ giảm chấn phía sau của Yamaha giúp linh hoạt, thoải mái ở tốc độ thấp và ổn định ở tốc độ cao.

Ngoại hình xe sở hữu bộ mâm hợp kim 10 chấu 19 inch do Enkei cung cấp. Lexus cho biết, chúng nhẹ hơn 0,45 kg ở phía trước và nhẹ hơn khoảng 1kg ở phía sau so với mâm xe của IS 350 F Sport. Cánh lướt gió phía sau, cửa sổ mạ crôm màu tối, cản trước và sau được kéo dài giúp làm hoàn thiện diện mạo mới hơn, thanh mảnh hơn của IS 500.

Thiết kế nội thất không khác nhiều với phiên bản IS 300 F Sport. Huy hiệu F Sport Performance trên vô lăng bọc da có sưởi và trên tấm ốp bệ cửa, tất nhiên là không thiếu ghế ngồi thể thao ôm lưng, bàn đạp ga/ phanh được ốp kim loại.

Ghế lái IS 500 gần như giống hệt các phiên bản IS 300

Về trang bị an toàn, IS 500 được trang bị hệ thống Safety System+ sử dụng radar và camera để đưa ra cảnh báo trước khi có va chạm sắp xảy ra, phanh khẩn cấp tự động khi mọi chuyện có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn và chức năng cảnh báo người đi xe đạp và người đi bộ.

Lexus IS 500 2022 được thiết kế dành riêng cho thị trường Mỹ là mẫu xe đầu tiên trong dòng sản phẩm F Sport Performance vượt trội của Lexus, xe sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào mùa thu năm nay.