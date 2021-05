Lexus LM350 chính hãng có giá gấp đôi Mercedes V-Class tại Việt Nam

Lexus LM350 vừa chính thức được phân phối chính hãng tại Việt Nam, xe có 2 phiên bả 7 chỗ và 4 chỗ với giá bán lần lượt là 6,8 và 8,2 tỉ đồng. Trong khi đó, đối thủ Mercedes-Benz V-Class chính hãng có giá lần lượt là 2,579 và 3,129 tỉ đồng cho 2 phiên bản V250 Luxury và V250 AMG. Như vậy có thể thấy Lexus LM350 có giá cao hơn từ 2-3 lần so với đối thủ trực tiếp.

Lexus LM350 được phát triển trên nền tảng Toyota Alphard thế hệ thứ 3 nên phần thân đến đuôi xe xuất hiện đường nét quen thuộc của Alphard. Về tổng thể, xe có chiều dài 5.040 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.945 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Trọng lượng xe đạt mức 2.775 kg và dung tích bình xăng 65 lít.

Xe sử dụng bộ la-zăng hợp kim đa chấu có thiết kế ba chiều, kích thước 18 inch nhằm đem lại độ êm ái cho người ngồi bên trong xe. Thiết kế này có nét tương đồng với lưới tản nhiệt làm tổng thể của xe trở nên hoàn thiện. Phía bên trong là hệ thống treo lò xo tiêu chuẩn. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED hình chữ L nối liền nhau, đèn xi-nhan dạng chạy và đèn báo lùi đặt phía dưới được tách biệt bởi đường viền mạ crôm. Phía trên trang bị cánh lướt gió. Cốp xe mở điện.

Khoang lái sử dụng nhiều chất liệu cao cấp như gỗ, da và kim loại, điểm xuyết bằng trang trí Gin Sui Boku lấy cảm hứng từ những bức tranh mang phong cách Nhật Bản nhằm tạo sự hấp dẫn. Ghế bọc da Semi-Aniline đục lỗ và chỉnh điện 8 hướng với 3 vị trí nhớ ghế. Vô-lăng ốp gỗ và da tích hợp các phím rảnh tay. Cửa sổ trời phía trước/sau có tên gọi Moon Roof cung cấp ánh sáng tự nhiên mang lại cảm giác rộng rãi cho khoang cabin. LM 300h sử dụng hệ thống âm thanh vòm 19 loa cao cấp của Mark Levinson Premium đi kèm bộ cân bằng âm thanh tự động (ASL – Automatic Sound Level).

Phiên bản được bán tại Việt Nam sử dụng động cơ dung tích 3.5L có công suất 206 mã lực tại 6.600 vòng/ phút, mô men xoắn cực đại 361 Nm tại 4.700 vòng/ phút. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp Direct Shift. Như vậy, bản chính hãng không sử dụng động cơ Hybrid như các mẫu xe được tư nhân nhập khẩu về Việt Nam trước đó.

Xe sử dụng nhiều công nghệ an toàn hỗ trợ người lái bao gồm hệ thống an toàn chủ động của Lexus Plus, cảnh báo va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn LTA, hỗ trợ chuyển làn với màn hình điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống đèn pha chủ động, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát lực kéo, phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và camera 360 độ.