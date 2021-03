Lộ xe điện KIA EV6 dùng chung nền tảng với Hyundai Ionig 5

Ngay sau khi thương hiệu xe điện Ioniq của Hyundai cho ra mắt mẫu SUV Ioniq 5, Kia đã không mất quá lâu để tung ra một phiên bản song sinh khác của nó - chiếc Kia EV6. Mặc dù có chung một nền tảng mô đun điện toàn cầu (E-GMP) như Ioniq 5, Kia EV6 sở hữu ngoại hình độc đáo không kém gì đàn anh.

Kia lần đầu tiên giới thiệu triết lý thiết kế mới Kia’s Opposites United trên mẫu xe điện EV6. Triết lý này dựa trên 5 trụ cột thiết kế chính: ‘Bold for Nature’, ‘Joy for Reason’, ‘Power to Progress’, ‘Technology for Life’ và ‘Tension and Serenity’. Đây cũng sẽ là ngôn ngữ chung cho thiết kế của những mẫu xe Kia trong tương lai.

KIA EV6 là mẫu hatchback có kích thước lớn tương đương CUV hạng C

Mặt trước của Kia EV6 nổi bật với đèn pha và dải đèn LED ban ngày, tạo hình ‘Digital Tiger Face’, một bước tiến thiết kế gợi lên lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của Kia. Đuôi xe thiết kế kiểu fastback thể thao . Đường chrome vuốt dài từ dưới ngưỡng cửa kết thúc ở vòm bánh xe. Kia EV6 gây chú ý với cụm đèn hậu LED với cách bố trí táo bạo và khác biệt, dường như được thiết kế với chủ đích nối liền với đường chrome dọc thân xe.

Nội thất cũng rất khác biệt so với các mẫu Kia hiện tại khác. Cabin trang bị màn hình cong bao trùm cả cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình định vị. EV6 có vô lăng hai chấu đơn giản không khác với các mẫu Genesis mới như GV80. Việc điều khiển hệ thống điều hòa/thông gió (HVAC) được thực hiện thông qua các nút trên màn hình cảm ứng cho phép phản hồi xúc giác. Kia cũng lưu ý rằng ghế của EV6 được làm bằng nhựa tái chế - một chất liệu dần trở nên phổ biến với các mẫu xe điện của các nhà sản xuất.

Khoang lái hiện đại, nhiều tiện nghi đúng với phong cách xe Hàn

Kia EV6 dự kiến ra mắt vào cuối tháng 3 năm nay. Thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể hy vọng một động cơ điện mạnh mẽ với những tính năng độc đáo trên xe tương tự Ioniq 5.