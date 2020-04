Mazda3 đạt giải thiết kế xe đẹp nhất thế giới năm 2020

Mazda3 mới đã phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh đến từ 24 quốc gia, vượt qua vòng chấm điểm của hội đồng gồm 86 nhà báo được ban tổ chức Word Car Awards chỉ định dựa trên tài năng, kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và độ tin cậy. Top 3 của hạng mục này công bố ngày 5.3 gồm Mazda3 mới và 2 mẫu xe châu Âu - Peugeot 208 và Porsche Taycan. Và tối ngày 8.4, kết quả bình chọn chính thức vòng cuối đã chính thức gọi tên Mazda3 - mẫu xe có Thiết kế đẹp nhất năm 2020.

All-New Mazda3 - mẫu xe mở đầu cho thế hệ sản phẩm mới của Mazda, áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO mới, kiến trúc xe SkyActiv mới và động cơ Skyactiv-G. Dựa trên triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, Mazda đã tăng cường đáng kể các đặc tính vận hành cốt lõi như cảm giác lái tự nhiên, khả năng tăng tốc, cách âm vượt trội và hỗ trợ nhiều công nghệ mới.

Mazda3 với thiết kế mới hiện đang có mặt thị trường Việt Nam

Dựa trên quan điểm mỹ thuật hiện đại tinh giản nhưng tinh tế (Less is more), thiết kế thân xe Mazda3 thế hệ mới được tinh giản còn một đường nét duy nhất nhưng vẫn tạo cảm giác phấn khích và sống động của mức độ bóng sáng thay đổi theo thời điểm và góc nhìn vào xe, mang đến hiệu ứng thị giác xe chuyển động liên tục ngay cả khi đang đứng yên. Các mẫu xe concept của Mazda3 (Vision Coupe và RX-Vision) cũng đã nhận giải Mẫu xe concept có thiết kế đẹp nhất lần lượt vào năm 2016 và 2018. Bên cạnh, giải nhất Thiết kế, Mazda3 và Mazda CX-30 cũng nằm trong Top 3 giải Xe của năm 2020 (World of Car 2020).

Nội thất Mazda3 được nâng tầm tiệm cận xe sang

Ngoài ra, Mazda3 cũng đã giành được nhiều giải thưởng khác như: Xe nhỏ tốt nhất năm 2018 do Hiệp hội Nhà báo Ô tô Canada (AJAC) bình chọn, Giải thưởng về thiết kế sản phẩm danh giá nhất của Reddot năm 2019, Giải thưởng xe của năm tại Thái Lan do hiệp hội báo chí Thái Lan bình chọn năm 2019, Xe của năm do phụ nữ bình chọn công bố tại Dubai International Motor Show 2019, Danh hiệu "Ô tô của năm 2020” tại Trung Quốc.

Tại thị trường Việt Nam, hai mẫu xe Mazda3 và Mazda3 Sport do Trường Hải (THACO) phân phối gồm 10 tùy chọn có giá bán ưu đãi từ 699 triệu đồng.