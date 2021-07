Next e.Go Mobile - xe điện đô thị giá rẻ của Đức

Next e.Go Mobile - xe nội thị vận hành hoàn toàn bằng điện với thiết kế hai cửa và 4 chỗ giống Audi A1 hay Fiat 500 có chiều dài 3.345 mm với 3 tùy chọn gói pin. Kích thước này tương đương với những mẫu xe đô thị hạng A chạy xăng như Hyundai i10, KIA Morning hay VinFast Fadil.

Với giá chỉ bằng 1/3 Tesla Model 3, xe điện Next e.Go Mobile đang dần phổ biến tại châu Âu

Nội thất Next e.Go Mobile thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ tính năng như màn hình thông tin giải trí 6,75 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động. Xe vẫn phải khởi động bằng cách cắm chìa, không có chìa khóa thông minh, vô lăng dạng 3 chấu thể thao.

Bản tiêu chuẩn Life 20 trang bị pin 14,9 kWh và động cơ điện 27 mã lực, vận hành được 121 km mỗi lần sạc đầy có giá bán từ 18.160 USD tại Đức. Bản cao cấp hơn Life 40 dùng pin 12,1 kWh và động cơ điện 54 mã lực, hành trình 142 km kèm giá bán 19.880 USD. Cao cấp nhất là Life 60 với pin 12,5 kWh và động cơ điện 80 mã lực, hành trình 184 km đi kèm giá bán 22.740 USD.

Nội thất không nhiều tiện nghi cao cấp nhưng đủ dùng cho nhu cầu đi lại trong phố thị

Thành lập năm 2015 có trụ sở chính tại Aachen, Đức, mẫu xe Next e.Go Mobile ra mắt nguyên mẫu đầu tiên vào tháng 3.2017 và chỉ 1 năm sau, nhận 3.200 đơn đặt hàng. Nhà máy sản xuất ở Aachen bắt đầu hoạt động vào tháng 7.2018 với sản lượng hàng năm 10.000 - 30.000 xe.

Hãng bắt đầu giao xe tới khách hàng vào tháng 5.2019. Trong số những khách hàng đầu tiên mua Next e.Go Life có thống đốc bang North Rhine-Westphalia, Armin Laschet hay thị trưởng thành phố Aachen, Marcel Philipp. Đến quý I.2020, hơn 500 chiếc e.Go Life phiên bản đầu tiên đã có chủ mới.

Bản cao cấp nhất của Next e.Go Mobile có thể di chuyển 184 km sau mỗi lần sạc đầy pin

Tại thị trường Đức, một chiếc Tesla Model 3 có giá khởi điểm 47.500 USD. Tức Next e.Go Mobile bản thấp nhất chưa bằng nửa giá so với Tesla Model 3 bản tiêu chuẩn, do đó chiếc xe này nhanh chóng được nhiều khách hàng đón nhận.