Ngừng bán tại Việt Nam, xe cũ Suzuki Celerio thành xe hiếm

Suzuki Celerio - dòng xe đô thị xếp vào phân khúc hạng A cùng với KIA Monring, Hyundai Grand i10 hay VinFast Fadil tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều đối thủ mang thương hiệu Nhật Bản khác như Toyota Wigo hay Honda Brio, sự thực dụng đến mức đơn giản của Suzuki Celerio không được nhiều khách Việt đánh giá cao.

VIDEO: Xe hạng A năm 2020: Hãng xe Việt – VinFast ‘nhấn chìm’ đế chế xe Hàn

Celerio âm thầm ngừng bán ra tại Việt Nam từ giữa năm 2020. Tung ra thị trường từ đầu năm 2018 dưới dạng xe nhập nguyên chiếc. So với các mẫu xe đối thủ, Celerio có mức giá thấp hơn, từ 329 triệu đến 359 triệu đồng. Mặc dù vậy, khi các mẫu xe lắp ráp trong nước được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giá Celerio đã không còn hấp dẫn. Hơn nữa, trang bị trên Celerio không hiện đại như các mẫu xe Hàn Quốc và ngay cả mẫu xe đồng hương Nhật Bản - Wigo.

Celerio không có thiết kế bắt mắt như Hyundai Grand i10 hay VinFast Fadil

Những người muốn sở hữu Suzuki Celerio ở thời điểm này chỉ có thể tìm mua xe cũ đời 2018 với giá khoảng 280 triệu đồng cho bản số tự động và dưới 250 triệu đồng cho phiên bản số sàn. Đời xe 2019 có giá cao hơn một chút.

Ưu điểm lớn nhất của Suzuki Celerio nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu có thể xem là tốt nhất phân khúc. Xe sử dụng động cơ xăng K10B 1.0L 3 xi-lanh có công suất 69 mã lực và mô-men xoắn 89 Nm.

Celerio sử dụng nhiều đường nét thiết kế đơn giản và cổ điển

Sở hữu kích thước dài 3.600 mm, rộng 1.600 mm và cao 1.540 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.425 mm. Khoảng sáng gầm xe 145 mm, bán kính vòng quay 4.700 mm, Celerio trang bị bên ngoài đơn giản với đèn pha halogen, mâm đúc kích thước 14 inch, kính chiếu hậu không tích hợp đèn báo rẽ.

Xe trang bị vô lăng 3 chấu có thiết kế đơn giản không được tích hợp các phím chức năng, tay lái có thể điều chỉnh độ nghiêng, điều hòa hai vùng độc lập, đi kèm là hệ thống âm thanh giải trí 2-DIN với 4 loa, khóa cửa trung tâm, cửa sổ điện…

Khoang lái Celerio chỉ trang bị các tính năng cơ bản

Trang bị an toàn gồm có hệ thống trợ lực điện, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái… những tính năng chỉ ở mức cơ bản.

Suzuki Celerio lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam thông qua triển lãm Vietnam Motor Show 2017. Trải qua gần 3 năm, mẫu xe đô thị cỡ nhỏ của Suzuki tỏ ra không mấy thành công. Xe thường bị các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Grand i10 hay KIA Morning bỏ xa về doanh số. Cả năm 2019, Suzuki Celerio bán ra 1.756 chiếc, chiếm chưa đến 5% thị phần trong phân khúc này. Trong quý I.2020, doanh số của xe cũng chỉ đạt vỏn vẹn 168 chiếc.