Người Việt giảm mua xe máy, doanh số Honda lao dốc

Sau khi chững lại vào các năm 2018 và 2019, kết thúc năm 2020 thị trường xe máy Việt Nam đã kéo dài chuỗi sụt giảm doanh số sang năm thứ 3 liên tiếp. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), với 2,7 triệu xe máy các loại bán ra trong năm 2020, đây là năm duy nhất doanh số của VAMM đạt dưới 3 triệu xe nếu tính trong 5 năm gần đây (2016-2020). Tổng lượng tiêu thụ xe máy của các thành viên thuộc VAMM trong năm 2020 cũng giảm tới 16,6% so với năm 2019.

Theo kết quả kinh doanh mới nhất vừa được Honda Việt Nam công bố, trong tháng 2.2021 nhà sản xuất xe Nhật Bản chỉ bán được 127.981 xe máy các loại giảm đến 49,7% so với tháng 1.2021, đồng thời giảm 21,5% nếu so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 2.2021, Honda Việt Nam chỉ bán được 127.981 xe máy các loại giảm đến 49,7% so với tháng 1.2021

Dòng xe tay ga Honda Vision vẫn là “gà đẻ trứng vàng” của Honda khi doanh số bán tháng 2.2021 đạt tới 32.672 xe chiếm 25,5% tổng doanh số bán xe máy. Tuy nhiên, so với tháng trước, lượng tiêu thụ Vision đã giảm tới 25.164 xe so với tháng 1.2021. Doanh số bán Wave Alpha – mẫu xe máy số Honda bán chạy nhất Việt Nam cũng chỉ đạt 20.799 xe, giảm 21.754 xe so với tháng 1.2021.