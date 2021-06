Nguồn gốc thành công của xe bán tải Ford F-Series

Ford đã giới thiệu chiếc bán tải đầu tiên được sản xuất hàng loạt tại nhà máy vào năm 1925. Đó là phiên bản hoàn chỉnh của chiếc Model T Runabout với thùng chở hàng bằng thép.

Trước đó, Ford cũng từng giới thiệu nhiều mẫu xe tải, như chiếc Ford Model TT (1917). Tuy nhiên, hầu hết chúng đều không có thùng tải. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, những công ty khác đã ra mắt thùng tải gắn thêm. Henry Ford vì lo ngại các công ty sản xuất phụ kiện sẽ giận dữ nên tại thời điểm đó vẫn chưa trang bị thùng tải hoàn chỉnh cho xe.

Dòng F được tung ra ngay khi những thay đổi lớn đang diễn ra ở Mỹ. Các chương trình thế chấp do chính phủ hỗ trợ, những ưu đãi cho cựu chiến binh, việc làm được trả lương cao hơn và các kỹ thuật xây dựng mới đã giúp phát triển các đô thị mới bên ngoài các thành phố lớn. Những khu vực này chính xác không phải là nông thôn, nhưng cũng không phải là thành thị. Đây là khu vực ngoại ô.

Vào năm 1940, có 13,4% người Mỹ sống ở các vùng ngoại ô, theo số liệu của Cục điều tra dân số. Đến năm 1970, con số này tăng lên 37%. Đến năm 2010, xu hướng này vẫn tiếp tục đến mức một nửa số người Mỹ sống ở vùng ngoại ô. Điều này đã tạo ra thị trường màu mỡ cho xe bán tải. Ở vùng nông thôn Mỹ, xe bán tải từng là phương tiện giao thông chủ yếu như ngày nay.

Tuy nhiên, ở các vùng ngoại ô, những chủ nhà có bãi cỏ rộng cũng thấy cần xe bán tải. Loại xe này giúp họ thuận tiện vô cùng khi cần mua đồ từ các cửa hàng điện máy, cần mua phân bón hay cỏ giống, nhưng vẫn đảm bảo được không gian rộng rãi bên trong để phục vụ gia đình.

Thuế gà “Chicken Tax” ra đời năm 1954 là chính sách nhằm trả đũa thuế quan của Pháp và Tây Đức đối với gia cầm Mỹ. Chính quyền Johnson đặt mức thuế 25% đối với xe tải/bán tải nhập khẩu. Và đáng nói là nó vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Nhờ đó, thị trường xe bán tải Mỹ lên như diều gặp gió vì được bảo hộ.

Với số lượng hộ gia đình có 2 xe hơi và gara 2 xe ngày càng tăng. Trong đó, bán tải có thể được xem như một chiếc “xe cày” phụ việc gia đình bên cạnh chiếc sedan còn lại trong nhà. Chưa kể, trong khoảng thời gian đổi mới, thiết kế của xe bán tải cũng đẹp hơn, thời trang hơn chứ không còn quá cục mịch như thời kỳ đầu.

Những chiếc xe bán tải giờ không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn nâng lên thành văn hóa Mỹ, giống như trong quảng cáo của Chevrolet có đoạn “This is our country, this is our truck” (Đất nước ta, xe bán tải của ta).