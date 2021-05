Nhìn lại Chrysler PT Cruiser - xe 'xấu lạ' tại Việt Nam

Chrysler PT Cruiser thiết kế theo phong cách hiếm có trong những năm 2000, nhà sản xuất ô tô Mỹ muốn tạo ra một chiếc xe có thiết kế đặc trưng kiểu Volkswagen Beetle nhưng không thành công về doanh số, bị nhiều tờ báo quốc tế đánh giá là xe "xấu" nhất trong những năm thập niên 2000.

VIDEO: Mẹo kiểm tra ô tô cũ trước khi xuống tiền - Phần 1

Chrysler PT Cruiser có số lượng hạn chế lăn bánh tại Việt Nam do một số đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu không chính hãng đưa về nước trong những năm 2000, đáp ứng nhu cầu của một số khách hàng thích một mẫu xe có phong cách độc đáo.

Thiết kế Chrysler PT Cruiser khiến nhiều người "chê" không thương tiếc

Đầu xe với lưới tản nhiệt khá khó hiểu là điểm dễ gây phàn nàn nhất đối với khách hàng của Chrysler. Tuy nhiên, điểm khiến họ thất vọng hơn là hầu hết các chi tiết trên xe thiết kế theo "chủ nghĩa cá nhân" của nhà thiết kế, thay vì hướng tới người tiêu dùng . Do vậy mẫu xe này chỉ đáp ứng được nhu cầu của số lượng nhỏ khách hàng trong khoảng 10 năm có mặt trên thị trường.

Chrysler PT Cruiser - mẫu xe cỡ nhỏ mang phong cách retro ra mắt lần đầu vào năm 2000 với thiết kế thân xe kiểu hatchback 5 cửa. Đầu năm 2005, nhà sản xuất xe Mỹ giới thiệu thêm thiết kế thân xe kiểu convertible 2 cửa. Hầu hết các phiên bản Chrysler PT Cruiser trên toàn cầu trang bị động cơ 2,4 lít 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 150 mã lực tại vòng tua máy 5.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 224 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp.

PT Cruiser được thiết kế bởi nhà thiết kế xe hơi có tiếng Bryan Nesbitt. PT là chữ viết tắt của “Personal Transport” (phương tiện vận chuyển cá nhân) và còn được sử dụng cho kí hiệu khung sườn và mã sản xuất. Phiên bản convertible chính thức được ngừng sản xuất từ ngày 21.12.2007 nhưng những chiếc convertible 2007 cuối cùng tung ra thị trường cho phiên bản năm 2008. Ngày 12.1.2009, Chrysler LLC thông báo ngừng sản xuất mẫu xe này.

Ngay cả nội thất Chrysler PT Cruiser cũng không "được lòng" nhiều người

Tháng 7.2009, sau khi được tổ chức lại thành “New Chrysler”, công ty này cho biết kế hoạch dừng sản xuất chỉ áp dụng cho thị trường Canada và Mexico. Ngày 9.7.2010, việc sản xuất PT Cruiser chính thức chấm dứt. Tổng cộng có 1,35 triệu chiếc Chrysler PT Cruiser đã tung ra thị trường.

Dù mang tiếng xe "xấu" nhưng Chrysler PT Cruiser từng được tạp chí Car and Driver bình chọn top 10 xe tốt nhất năm 2001 và mẫu xe còn giành được giải thưởng “North American Car of the Year”. Điều này chứng tỏ xe có khả năng vận hành tốt, đáng tin cậy.