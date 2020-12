Từng sở hữu nhiều mẫu xe thuộc đa dạng phân khúc, có thể nói anh Phạm Lê Quang là một người khá “sành” về ô tô và cũng cực kỳ khắt khe trong việc chọn mua xe mới. Mặc dù vậy, vị khách khó tính này lại dễ dàng bị thuyết phục bởi Kia Sorento thế hệ mới. Cũng như anh Quang, Kia Sorento 2021 đã chinh phục chị Kim Chung ngay từ lần đầu tiên. Như nhiều chị em phụ nữ, không rành về xe nên khi quyết định cưới “vợ hai” cho chồng, yêu cầu đầu tiên của chị vẫn là ngoại hình đẹp, sang với nhiều trang bị an toàn và Sorento 2021 đã làm được điều đó rất tốt.

Dù có những yêu cầu hay tiêu chí khác nhau khi chọn xe nhưng 2 khách hàng Lê Quang, Kim Chung đều có điểm chung là những khách hàng Việt Nam đầu tiên mua chiếc SUV 7 chỗ mới đến từ thương hiệu xe Hàn Quốc. Cùng xem những lý do khiến những vị khách này quyết định lựa chọn Kia Sorento 2021 mà không phải một mẫu xe nào khác.

Thiết kế sang trọng

Khi được hỏi về lý do chọn xe một cách nhanh chóng và quyết đoán, anh Quang cho biết trước khi xuống tiền, vị lãnh đạo cấp cao của một công ty công nghệ tại TP.HCM này đã từng tham khảo qua rất nhiều mẫu xe, đặc biệt ở phân khúc 7 chỗ ngồi. Mặc dù vậy, đa phần những mẫu xe này chỉ ở mức “được này mất kia”, không một cái tên nào khiến ông thực sự ưng ý.

Chỉ đến khi Kia Sorento ra mắt toàn cầu vào tháng 3.2020, sau khi xem thông tin, hình ảnh trên mạng, anh Quang lập tức bị chinh phục. Theo vị khách hàng này, so với những đối thủ cùng phân khúc, thiết kế ngoại thất của Sorento “ăn đứt”. Bởi nếu những mẫu xe khác đa phần có ngoại hình khá mềm mại hoặc thô quá thì Kia Sorento lại sở hữu những đường nét thiết kế dứt khoát, nam tính và mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, mẫu xe này nhìn chung diện mạo sang trọng, “phảng phất chất châu Âu”.

Vợ chồng chị Kim Chung là một trong số những khách hàng đầu tiên đặt cọc mua Kia Sorento thế hệ mới tại Việt Nam

Bên cạnh đó, điểm đặc biệt quan trọng trong việc quyết định lưa chọn mua xe của chị Kim Chung lại chính là “nét đẹp bền vững”. Theo vị khách này, nhiều mẫu xe mới khi ra mắt nhìn đẹp thật. Tuy nhiên, thường chỉ sau khoảng 2 năm sẽ trở nên “lỗi thời”. Trong khi, với Kia Sorento thế hệ mới, chị Chung cho rằng, phong cách thiết kế của mẫu xe này sẽ khó lỗi thời trong vài năm tới. Chưa kể, nếu so ở thời điểm hiện tại thì không có mẫu xe nào có thiết kế vừa đẹp, vừa tinh tế và sang trọng như Kia Sorento 2021.

Công nghệ không kém xe sang

Trên thực tế với số tiền khoảng hơn 1,4 tỉ đồng (cả phí lăn bánh), để mua một mẫu xe 7 chỗ, hiện tại anh Quang, chị Chung cũng như rất nhiều khách hàng Việt có khá nhiều lựa chọn. Mặc dù vậy, khi xác định nhu cầu cụ thể là sử dụng xe phục vụ gia đình và chủ yếu di chuyển trong phố, họ quyết định chọn một mẫu SUV 7 chỗ. Dòng xe này vẫn đáp ứng yêu cầu rộng rãi, cao ráo nhưng dáng vẻ bên ngoài không hề “thô” như một số xe khác cùng phân khúc, đồng thời vẫn ưu tiên nhiều trang bị công nghệ, tiện ích phục vụ nhu cầu gia đình.

Sự hài hòa cả trong thiết kế đến trang bị, tiện ích giúp Kia Sorento dễ dàng chinh phục khách hàng Việt

“Đa số vóc dáng người Việt Nam ở mức vừa phải, mình bước lên cái bệ SUV nhìn không đẹp, không cân xứng. Hơn nữa, tôi cũng không đi off-road, không đi rừng. Và đặc biệt, một số chiếc SUV thường nhìn khá thô, giống xe tải. Chính vì vậy, khi xuất hiện một mẫu SUV hài hòa tất cả các yếu tố như Kia Sorento là ưu tiên của tôi khi chọn mua xe”, anh Quang chia sẻ.

Chia sẻ về tiện ích, khách hàng nữ Kim Chung cho biết mua xe để phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình riêng. Vì vậy, tính năng công nghệ, an toàn là yếu tố được chồng chị ưu tiên. Về phương diện này, Kia Sorento thế hệ mới tại Việt Nam (mẫu SUV có thể xem là sở hữu nhiều công nghệ nhất nhì phân khúc) hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí chồng chị đề ra.

Sự tin cậy và uy tín thương hiệu cũng là yếu tố khiến ông Quang hay vợ chồng chị Kim Chung không ngần ngại chọn mua Kia Sorento mới

Theo những khách hàng đã nhận xe thì nếu so với mặt bằng chung, thậm chí so với một số mẫu xe sang lắp ráp trong nước, Sorento mới vượt trội với hàng loạt tính năng thuộc vào loại “hàng hiếm”. Có thể kể ra như màn hình hiển thị phía sau vô lăng, được Kia nâng cấp tối đa khi tích hợp thêm tính năng hiển thị hình ảnh mỗi khi người lái bật đèn báo rẽ.

Bên cạnh đó, công nghệ an toàn trên Sorento cũng là điểm khiến anh Quang, chị Chung hài lòng nhờ sở hữu hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến ADAS với các nhóm tính năng như hỗ trợ quan sát (camera 360); cảnh báo và hỗ trợ phanh chủ động (cảnh báo điểm mù bằng hình ảnh, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước; hỗ trợ lái (hỗ trợ đi theo làn đường), cùng tính năng điều khiển hành trình thông minh (Smart Cruise Control).

Đặc biệt liên quan đến công nghệ trên ô tô, theo anh Quang, chị Chung thì sự tin tưởng với thương hiệu mình lựa chọn mới thực sự quan trọng. Những vị khách này đều có cùng quan điểm là nhiều mẫu xe Trung Quốc nếu so về thiết kế không hề thua kèm các mẫu xe Hàn, xe Nhật, thậm chí xe châu Âu. Tuy nhiên, độ tin cậy với sản phẩm lại là chuyện khác. “Tôi không cần trải nghiệm, tôi chỉ cần xem chiếc xe này gắn cảm biến loại gì thôi. Lấy ví dụ, tôi chỉ cần nhìn bạn đội cái nón bảo hiểm fullface hiệu gì, là tôi biết cái nón nó an toàn cỡ nào, chứ không phải cho tôi đội thử, cho tôi va vào tường thử xem mới biết có an toàn không? Tương tự, với trường hợp một chiếc ô tô, cụ thể là Kia Sorento mới, theo anh Quang, mẫu xe này sử dụng 12 cảm biết Ultrasonic, một loại cảm biến dùng trong y học, có độ chính xác và tin cậy rất cao”.

“Còn với tôi, lựa chọn một mẫu xe hỗ trợ an toàn tối đa cho chồng khi đi xa hay lái xe thoải mái hơn trong nhũng lúc tắc đường là những tiêu chí mà tôi luôn chú trọng. Chồng tôi cũng đã tìm hiểu kĩ công nghệ an toàn ADAS được trang bị trên Sorento thế hệ mới trước khi xe về Việt Nam và quyết định đặt mua xe khi mới ra mắt”. Chị Chung chia sẻ.

Và đó cũng là lí do mà anh Quang, chị Chung hay nhiều khách hàng khác không do dự khi quyết định đặt mua Kia Sorento, trở thành những khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu xe SUV 7 chỗ thế hệ mới của KIA trong năm 2020.