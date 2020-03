Nỗ lực thoát ế tại Việt Nam, Isuzu mu-X giảm giá 200 triệu đồng

Trong bối cảnh doanh số bán mẫu SUV 7 chỗ mu-X khá khèo nàn, liên tục góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô ế ẩm nhất thị trường Việt Nam... Isuzu đang nỗ lực giúp mẫu xe này “thoát ế”, đồng thời tăng tính cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Khi kiểu dáng thiết kế, công nghệ không được xem là thế mạnh, hãng xe Nhật Bản đang lao vào cuộc đua giảm giá nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mu-X. Theo đó, trong tháng 3.2020, Isuzu Việt Nam phối hợp với các đại lý (D-Square) áp dụng chương trình giảm giá cho cả 3 phiên bản mu-X.

Cụ thể, bản Isuzu mu-X 4x2 MT được hãng xe Nhật áp dụng mức giá đặc biệt 779 triệu đồng trong tháng 3.2020, giảm 41 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản mu-X 4x2 AT Prestige được bán với giá 880 triệu đồng (giảm 80 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản mu-X 4x4 AT Prestige trước đây được Isuzu niêm yết giá 1,120 tỉ đồng, nay giảm tới 200 triệu đồng.

Với chương trình giảm giá đang được áp dụng, giá bán 3 phiên bản Isuzu mu-X tại Việt Nam chỉ ở mức 779 – 920 triệu đồng, mức giá thấp nhất trong số các mẫu SUV 7 chỗ có thiết kế khung gầm theo kiểu body on fame tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ giảm giá, Isuzu Việt Nam còn chơi canh bạc tất tay khi tặng thêm một trong các món phụ kiện như: hộp chứa đồ, camera 360, camera hành trình, tính năng đóng/mở cửa sau tự động… cho khách mua xe trong tháng 3 tại đại lý ủy quyền D-Square.

Kể từ khi mu-X phân phối tại Việt Nam, đây là đợt giảm giá khuyến mại lớn nhất được Isuzu Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua mẫu xe 7 chỗ này. Tương tự mẫu bán tải D-Max, các phiên bản mu-X được Isuzu nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan để phân phối tại Việt Nam.

Gia nhập vào phân khúc vốn đầy tính cạnh tranh với sự xuất hiện của những cái tên gạo cội như Toyota Fortuner , Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport hay Chevrolet Trailblazer, Nissan Terra … Isuzu mu-X vẫn phần nào chứng tỏ được thế mạnh về tính kinh tế, độ bền bỉ. Tuy nhiên, thiết kế cục mịch, thiếu tính thời trang và chậm đổi mới chính là yếu tố khiến mẫu xe này không đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc năm 2019, tổng doanh số bán Isuzu mu-X chỉ đạt 544 xe. Thấp hơn nhiều so với Mitsubishi Pajero Sport (971 xe), Chevrolet Trailblazer (996 xe), Ford Everest (7.852 xe) và Toyota Fortuner (12.667 xe).

Tại thị trường Việt Nam, Isuzu mu-X được trang bị 2 phiên bản động cơ, gồm: máy dầu 1.9 lít công suất 150 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm và máy dầu 3.0 lít công suất 177 mã lực, mô men xoắn 380 Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp.