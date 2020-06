Ô tô Hàn Quốc, Mỹ ít bị lỗi hơn xe Đức, Nhật

Hàng năm, tổ chức nghiên cứu thị trường J.D Power thường “khảo sát chất lượng ban đầu của xe ô tô tại Mỹ” (US. Initial Quality Study) để xếp hạng độ tin cậy cũng như chất lượng. Kết quả năm nay tiếp tục cho thấy sự áp đảo của các thương hiệu ô tô Hàn Quốc , Mỹ so với các hãng xe Nhật Bản, Đức.

Cuộc khảo sát năm nay được J.D Power thực hiện từ tháng 2 đến tháng 5.2020 đối với các mẫu xe đời 2020 bằng việc đặt ra câu hỏi cho chủ xe về tình trạng xe trong vòng 90 ngày sở hữu đầu tiên sau khi bán ra. So với những năm trước, bảng khảo sát của J.D Power năm nay có đến 233 câu hỏi, với 87.272 xe. Ngoài các câu hỏi liên quan đến ngoại, nội thất, hệ thống thông tin giải trí, tính năng điều khiển, hiển thị, ghế ngồi, hệ thống truyền động, vận hành … còn có các câu hỏi về tính năng hỗ trợ lái xe.

Kết quả khảo sát chất lượng ô tô do tổ chức nghiên cứu thị trường J.D Power thực hiện năm 2020 cho thấy, số lỗi trung bình trên ô tô của các thương hiệu bán tại Mỹ đã gia tăng so với năm ngoái. Trong đó, các mẫu ô tô mang thương hiệu Hàn Quốc , Mỹ ít lỗi hơn so với xe Nhật Bản , Đức.