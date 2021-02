Sau sự cố “nổi cá vàng” – đèn động cơ bật sáng , mẫu SUV bán chạy nhất của Subaru tại Việt Nam - Subaru Forester vừa tiếp tục “lãnh án” triệu hồi do do lỗi liên quan đến cuộn dây đánh lửa, có thể khiến xe tắt máy khi đang vận hành.

Cụ thể, theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt Nam – đơn vị nhập khẩu, phân phối chính hãng xe Subaru vừa ra thông báo triệu hồi 628 xe Subaru Forester để kiểm tra, khắc phục hiện tượng cuộn đánh lửa trên xe có thể ngắn mạch do hộp điều khiển động cơ ECM hoạt động không chính xác.

Tất cả các xe Forester thuộc diện triệu hồi lần này thuộc 3 phiên bản 2.0 i-L, 2.0 i-S và 2.0 i-S EyeSight sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến 10.2019, do Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt Nam nhập khẩu từ nhà máy lắp ráp ở Thái Lan và phân phối đến tay khách hàng Việt Nam.