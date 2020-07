Cùng với sự khởi sắc của thị trường ô tô , doanh số bán các mẫu xe SUV 7 chỗ , thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam trong tháng 6.2020 bắt đầu có sự khởi sắc sau giai đoạn sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong đó, Toyota Fortuner đang bứt phá, dần bỏ xa Ford Everest trong cuộc đua đến ngôi vương SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán các mẫu SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam trong tháng 6.2020 đạt 1.301 xe 1.039 xe, tăng 20% tương đương 262 xe so với tháng 5.2020. Số liệu này không bao gồm doanh số bán của mẫu Nissan Terra và Chevrolet Trailblazer do nhà phân phối không công bố.