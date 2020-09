Không ngoài dự báo, tháng 8.2020 (thời điểm trùng với tháng 7 Âm lịch hay còn gọi là tháng Ngâu) thị trường ô tô Việt dù ghi nhận sự nỗ lực kích cầu từ các hãng, tuy nhiên kết quả bán hàng vẫn giảm đáng kể so với tháng trước đó. Cụ thể, theo số liệu vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, kết thúc tháng vừa qua, toàn thị trường ô tô Việt đạt doanh số tổng 20.655 xe, giảm 14% so với tháng 7 và giảm 4% so với cùng kỳ 2019.

VIDEO: Ô tô nào bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 8.2020?

“Chung cảnh ngộ” của toàn thị trường, không ngạc nhiên khi phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame cũng ghi nhận sự giảm sút doanh số. Tháng 8 vừa qua, tính cộng dồn cả phân khúc chỉ đạt lượng xe bán ra ở mức 902 xe, giảm gần 28% tương đương 350 xe so với tháng trước đó. Số liệu này không bao gồm doanh số bán của mẫu Nissan Terra và Chevrolet Trailblazer do nhà phân phối không công bố.

Toyota Fortuner dù để đối thủ vượt mặt nhưng vẫn là mẫu xe thống lĩnh phân khúc tính từ đầu năm 2020

Trong đó, đáng chú ý khi Ford Everest tiếp tục xếp trên đối thủ Toyota Fortuner. Cụ thể, mẫu SUV 7 chỗ của Ford đạt doanh số 412 xe. Con số này dù giảm khá mạnh so với lượng xe bán ra 620 xe của tháng 7 nhưng cũng đủ giúp Everest có tháng thứ 2 liên tiếp dẫn đầu phân khúc. Bởi lẽ, đối thủ “đáng gờm” nhất Toyota Fortuner tháng qua chỉ bán ra 404 xe, ít hơn Everest 8 xe. Nếu so với tháng 7.2020, lượng xe Fortuner bán ra cũng giảm 120 xe.

Mặc dù vậy, nếu tính cộng dồn doanh số 8 tháng đầu năm 2020, Toyota Fortuner vẫn nắm giữ vị trí số 1 phân khúc SUV 7 chỗ với 4.605 xe đến tay khách hàng. Con số này gần gấp đôi Ford Everest (2.880 xe).

VIDEO: Ô tô nào ‘ế ẩm’ nhất thị trường Việt Nam tháng 8.2020?

Nhìn chung, việc Ford Everest bất ngờ vượt mặt Toyota Fortuner trong hai tháng liên tiếp vừa qua dù bất ngờ nhưng cũng không khó lí giải. Bởi nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hãng xe Mỹ cũng như nhiều đại lý Ford liên tục mạnh tay tung ra nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu. Trong đó, đáng kể nhất là việc hàng loạt đại lý Ford trên cả nước đồng loạt áp dụng hình thức giảm giá bằng tiền mặt lên đến 200 triệu đồng cho khách, áp dụng đối với phiên bản Titanium 2.0 lít AT 4WD sản xuất năm 2019 (còn 1,199 tỉ đồng), mức giá thấp chưa từng thấy tại Việt Nam. Cùng với đó là gói hỗ trợ từ 50 - 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Everest đã áp dụng từ trước.

Các gói ưu đãi, giảm giá mạnh tay góp phần giúp Ford Everest vực dậy doanh số thời gian gần đây

Trong khi đó, Fortuner bước sang tháng 8.2020 dù vẫn tiếp tục được Toyota Việt Nam tung gói quà tặng với giá trị lên đến 55 triệu đồng dành cho khách hàng mua 2 phiên bản, gồm Fortuner 2.4 MT 4x2 và Fortuner 2.4 AT 4x2. Tuy nhiên, nếu so với màn kích cầu “táo bạo” của đối thủ Everest, gói ưu đãi của hãng xe Nhật xem ra vẫn chưa “thấm” vào đâu. Điều này dĩ nhiên là nguyên nhân lớn kéo doanh số mẫu xe nhà Toyota lao dốc.

Trong khi đó, hai mẫu SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame khác được hãng công bố doanh số gồm Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X đều có lượng xe bán ra khá thấp, chiếm mức thị phần không đáng kể trong phân khúc. Cụ thể, tháng 8.2020 Pajero Sport bán ra 56 xe, Isuzu mu-X thậm chí tệ hơn khi chỉ đạt con số 30 xe. Cộng dồn 8 tháng, hai mẫu xe này cũng chỉ đạt doanh số lần lượt 391 xe và 285 xe.