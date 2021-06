Tại sao Toyota Land Cruiser nhập tư nhân giá cao gấp đôi xe chính hãng?

Toyota Land Cruiser - dòng xe SUV mang thương hiệu phổ thông nhưng thường có mức giá tương đương xe sang ở các phiên bản cao cấp. Chiếc Toyota Land Cruiser phiên bản cao cấp VXS Executive Lounge 2021 nhập không chính hãng về Việt Nam có giá bán khoảng 6,6 tỉ đồng, tương đương với giá BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS 450 chính hãng tại Việt Nam. Mức giá này cao hơn gần 3 tỉ đồng so với giá bán một chiếc Land Cruiser nhập chính hãng, trong bối cảnh xe chính hãng đang khan hàng.

Với giá bán cao ngất ngưởng, tất nhiên chiếc Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 chỉ dành cho khách hàng đặc biệt yêu thích dòng xe SUV truyền thống và không muốn "phô trương" bằng các thương hiệu xe sang.

Ngoại hình Land Cruiser nhập không chính hãng không khác biệt so với xe chính hãng

Giá bán cao như bù lại, Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 nhập không chính hãng có nhiều điểm khác biệt ở nội, ngoại thất và trang bị hấp dẫn hơn Land Cruiser nhập chính hãng, thậm chí có thể sánh ngang tầm với Lexus LX570.

Ngoại thất Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 trông bề thế và sang trọng hơn với nhiều chi tiết mạ crôm, mâm kích thước 20 inch lớn, logo phiên bản “Executive Lounge” trên cột D. Những trang trí nhỏ này đủ để giúp xe Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 bền dáng hơn với thời gian, ít có cảm giác lỗi thời.

Nội thất Land Cruiser phiên bản cao cấp Executive Lounge 2021 trang bị khá nhiều options tập trung vào sự tiện nghi và an toàn. Xe sở hữu nhiều trang bị như ghế bọc da cao cấp với đường chỉ khâu sắc sảo, sử dụng hệ thống âm thanh với 14 loa JBL cao cấp, cửa sổ trời cho hàng ghế trước, trang bị cặp màn hình giải trí cho hàng ghế phía sau. An toàn hơn với 10 túi khí đi kèm hệ thống an toàn Toyota Safety Sense.