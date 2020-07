THACO xuất khẩu ô tô qua Thái Lan

80 xe Kia Grand Carnival này là lô xe du lịch thứ hai của THACO trong năm nay được xuất khẩu sang Thái Lan, trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất Đông Nam Á. Công ty Yontrakit Kia Motor Co., Ltd, đối tác nhập khẩu của THACO, sẽ tiếp tục đặt hàng theo cam kết giữa hai bên với tổng số Kia Grand Carnival dự kiến năm nay là 560 xe. Tháng 2.2020, THACO đã giao sang Thái Lan cho đối tác này 40 xe. Đây là câu chuyện lội ngược dòng vì hầu hết xe du lịch nhập khẩu vào thị trường Việt Nam là từ Thái Lan.

Kia Grand Carnival xuất khẩu (tên tại thị trường Việt Nam là Kia Sedona) được trang bị các tính năng hiện đại, không gian nội thất rộng rãi với 4 hàng ghế và 11 chỗ ngồi, tay lái bên phải theo luật giao thông Thái Lan. Đánh giá về sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, đối tác Yontrakit Kia Motor Co., Ltd cho biết đây là dòng sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu, được thiết kế phù hợp với thị hiếu của khách hàng và có mức giá cạnh tranh hơn so với xe nhập khẩu từ Hàn Quốc; đặc biệt THACO đã đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của Kia Motors và thời gian giao hàng.