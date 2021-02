Tháng đầu năm 2021, thương hiệu ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam?

Theo báo cáo bán hàng được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng đầu tiên của năm 2021, doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA chỉ đạt tổng cộng 26.432 xe, giảm 45% so với tháng 12.2020.Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô du lịch , ô tô thương mại đều giảm khoảng 45%.

Như vậy, sau những tháng hồi phục liên tiếp trong giai đoạn cuối năm 2020, thị trường ô tô Việt Nam đã “đứt mạch” tăng trưởng ngay trong tháng mở đầu năm 2021. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, diễn biến thị trường ô tô trong tháng 12.2020 và tháng 1.2021 đã có nhiều thay đổi, đặc biệt về chính sách ưu đãi đối với ô tô lắp ráp trong nước.

Việc ô tô lắp ráp trong nước không còn được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước theo Nghị định 70/2020 NĐ-CP, cùng dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải… là một trong những lý do khiến doanh số bán ô tô trong tháng 1.2021 sụt giảm.

Sức mua giảm, kéo theo doanh số bán hàng trong tháng 1.2021 của hầu hết các thương hiệu ô tô tại Việt Nam đều lao dốc. Thậm chí có nhiều thương hiệu mức sụt giảm doanh số hơn 50%.

Trong số 10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất tại Việt Nam trong tháng 1.2021, hai thương hiệu xe Hàn Quốc – Hyundai (do TC Motor phân phối) và KIA (do THACO phân phối) tiếp tục dẫn đầu. Cụ thể, Hyundai bán ra 6.058 xe, giảm 7.248 xe so với tháng 12.2020. Tuy nhiên, thành tích này vẫn giúp Hyundai tiếp tục dẫn đầu thị trường. Doanh số KIA đạt gần 4.500 xe qua đó vượt mặt Toyota để chiếm vị trí thứ 2. Kết quả này cho thấy, người tiêu dùng ô tô Việt Nam ngày càng ưa chuộng các mẫu mã ô tô Hàn Quốc