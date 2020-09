Toyota Innova hết thời, để Suzuki XL7 vượt doanh số

Trước đây, Toyota Innova - mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi khó có thể thay thế tại thị trường Việt Nam hơn 10 năm qua, mẫu xe này luôn nằm trong Top ô tô bán chạy hàng đầu. Tuy nhiên, khi một loạt mẫu xe MPV 7 chỗ khác tung ra thị trường Việt Nam những năm gần đây như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga và mới đây nhất là Mitusbishi Xpander Cross và Suzuki XL7 thì doanh số Toyota Innova đã tuột dốc không phanh. Từ khách hàng sử dụng xe gia đình cho đến mục đích kinh doanh dịch vụ đều bỏ qua Toyota Innova khi lựa chọn mua xe.

Theo số liệu bán hàng được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, Toyota Innova trong tháng 8.2020 vừa qua chỉ bán ra thị trường 274 xe, Toyota Rush cũng chỉ bán được 215 xe. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7 lần lượt đạt doanh số lên tới 943 và 524 xe bán ra thị trường. Có thể thấy, thương hiệu xe Toyota không còn sức hút mạnh mẽ như trước trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ ngồi tại Việt Nam như thời gian trước.

Suzuki XL7 hút khách nhờ kiểu dáng lai giữa MPV và SUV

Ngoài 2 đối thủ đáng gờm Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7, Toyota Innova cũng phải chia sẻ doanh số với một loạt cái tên khác như Suzuki Ertiga, Mitsubishi Xpander Cross hay cả mẫu xe anh em Toyota Avanza, Rush. Người tiêu dùng hiện có quá nhiều lựa chọn với giá bán rẻ hơn, thực dụng hơn nên Toyota Innova không còn được ưa chuộng như trước.

Nếu như Mitsubishi Xpander là cái tên quen thuộc đã vượt doanh số Toyota Innova trong 2 năm qua thì Suzuki XL7 nổi lên như một hiện tượng mới khi liên tục tăng trưởng doanh số từ tháng 5 đến nay. Trong 4 tháng gần đây nhất, mẫu xe này tăng từ 167 chiếc/tháng lên lần lượt 254, 267 và 524 chiếc/tháng.

Do được định vị ở phân khúc cao hơn Suzuki Ertiga nên Suzuki XL7 sở hữu thêm khá nhiều trang bị cao cấp như hệ thống chiếu sáng LED, thanh giá nóc, vô lăng tích hợp nút bấm, màn hình 10 inch hỗ trợ Apple Carplay, điều hòa tự động, cân bằng điện tử… Hiện tại, Suzuki XL7 được niêm yết với giá 589 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn 30 triệu đồng so với phiên bản cao cấp nhất của Suzuki Ertiga. Quan trọng hơn, chiếc xe này vẫn rẻ hơn đáng kể so với Toyota Innova mà công năng sử dụng gần như tương đương.