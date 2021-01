Toyota: một diện mạo hoàn toàn mới trong năm 2020

Năm 2020 khép lại, Toyota Việt Nam đạt doanh số lên tới 72.136 xe. Kết quả kinh doanh này giúp Toyota tiếp tục trở thành thương hiệu trong Top có doanh số cao nhất toàn thị trường. Còn theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) thì năm 2020, hãng xe bán chạy nhất là Toyota với doanh số 72.136 xe bán ra trong năm 2020.

Tính riêng doanh số tháng 12 của hãng là 11.298 xe được bán ra. Trong đó riêng nhóm SUV như Corolla Cross, Rush và Fortuner lần lượt là 1.416 xe, 904 xe và 1273 xe.

Toyota vẫn là thương hiệu sở hữu mẫu xe bán chạy bậc nhất thị trường - Toyota Vios. Tính đến thời điểm này, doanh số cộng dồn của Toyota Vios đã lên tới hơn 184.000 xe. Chỉ riêng trong năm 2020, con số này là 30.251 xe, vượt qua mẫu xe đứng thứ 2 tới hơn 10.000 xe, khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam. Hàng loạt mẫu xe bán chạy khác của thương hiệu có thể kể đến như Toyota Fortuner hay Corolla Cross.

Nhìn lại năm 2020, Toyota Việt Nam đã giới thiệu hàng loạt mẫu xe mới cũng như nâng cấp cả đội hình sản phẩm của mình. Có thể nói Toyota sở hữu một diện mạo hoàn toàn mới trong năm qua. Trong khi các hãng xe khác dồn lực vào cuộc đua doanh số thì Toyota lại tìm cho mình một lối đi riêng, thể hiện sự “bứt tốc” ở một tầm cao mới.

Năm 2020, Toyota đã nâng cấp gần hết đội hình sản phẩm; từ dòng sedan, hatchback đến MPV hay bán tải. Cụ thể, hãng xe Nhật đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của Vios vào tháng 1; Camry hồi tháng 4; Wigo ra mắt hồi tháng 7; Hilux vào tháng 8; Fortuner vào tháng 9; hay Yaris, Innova ra mắt hồi tháng 10;...

Toyota quyết không “ngủ quên trên chiến thắng”, liên tục đổi mới, nâng cấp sản phẩm để đem lại giá trị sử dụng tốt nhất cũng như đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng. Các mẫu xe ngày càng hiện đại, tiện nghi và nhanh chóng bắt kịp nhịp độ xe mới trên thế giới.

Điển hình như Hilux, Fortuner hay Yaris chỉ ra mắt thị trường quốc tế vài tháng đã xuất hiện tại Việt Nam. Nhưng nổi bật nhất trong năm 2020 vẫn là việc Toyota giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới Corolla Cross tới người tiêu dùng trong nước.

Đáng chú ý, Corolla Cross còn là chiếc xe phổ thông trên thị trường có tuỳ chọn phiên bản Hybrid được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Đây có thể xem như sản phẩm mở đường cho dòng xe xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường sẽ phát triển trong tương lai tại nước ta.

Điều này thể hiện tầm nhìn về chuyển động đô thị trong tương lai. Càng khẳng định cam kết trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại của Toyota Việt Nam, đặc biệt về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Toyota luôn cố gắng dẫn đầu xu hướng, tiến tới một tương lai của sự chuyển động và nâng tầm cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Cũng bởi vậy mà ngay khi vừa ra mắt không lâu, mẫu xe SUV đô thị đã nhanh chóng lọt vào top 10 xe bán chạy hàng tháng, vượt qua nhiều tên tuổi “lão làng” khác. Thậm chí, vào tháng 11.2020, với doanh số 1.821 xe bán ra, Toyota Corolla Cross đã đứng đầu phân khúc SUV đô thị chỉ sau 3 tháng xuất hiện trên thị trường.

Toyota đã vượt qua “cơn bão” năm 2020 và giữ vững niềm tin rằng những mẫu xe mới của mình trong năm 2021 sẽ là vũ khí quan trọng để cuốn hút khách hàng "xuống tiền" sau một thời gian đầy thử thách.

Năm 2021 cũng sẽ chứng kiến “sự bùng nổ” của Toyota nhờ bước đệm của năm 2020 cùng nhiều thay đổi nổi bật và đáng chú ý khác từ thương hiệu Nhật. Nguyên tắc cơ bản mà Toyota luôn tuân theo là đóng góp cho sự phát triển của xã hội thông qua vận hành một hệ thống sản xuất mang lại chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao.

Không chỉ ngừng lại ở việc nâng cấp ở sản phẩm, Toyota còn quyết định chuyển đổi từ công ty sản xuất ô tô sang công ty cung cấp giải pháp di chuyển. Không chỉ đơn thuần là bán những chiếc xe đơn thuần mà Toyota còn cung cấp nhiều giá trị, tiện ích và an toàn hơn cho người dùng.

Đáng chú ý nhất là mẫu xe Corolla Cross hoàn toàn mới với bộ ba công nghệ: gói an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense (5 tính năng PCS, DRCC, LTA, LDA, AHB), công nghệ tự sạc Hybrid và nền tảng thiết kế toàn cầu TNGA. Toyota Việt Nam là hãng xe tiên phong trên thị trường khi áp dụng nghệ Hybrid trên một mẫu xe phổ thông với mong muốn góp phần giảm lượng khí thải CO 2 , cổ vũ xu hướng sống xanh, bảo vệ môi trường. Các mẫu xe khác như Hilux, Fortuner... đều được hưởng những tính năng an toàn bậc nhất với thiết kế mạnh mẽ, lột xác.

Toyota luôn nỗ lực và cố gắng đem đến giá trị tốt nhất cho người sử dụng, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào thương hiệu qua hàng chục năm.