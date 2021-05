Trạm sạc xe điện của VinFast xuất hiện tại Đồng Nai

Nhà sản xuất ô tô VinFast đang cho thấy quyết tâm "phủ sóng" xe điện của mình tại Việt Nam bằng việc triển khai hàng loạt trạm sạc điện cho ô tô điện trên khắp cả nước. Mới đây, hình ảnh trạm sạc của VinFast xuất hiện tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hãng xe Việt Nam nghiêm túc với dự án xe điện.

Trạm sạc của VinFast đặt tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cách trung tâm TP.HCM khoảng 105 km - khoảng cách phù hợp với tầm hoạt động của các dòng xe điện. Quan sát cho thấy, trạm sạc này có khoảng hơn 10 vị trí cho 20 xe có thể cùng lúc sạc điện trong vài giờ đồng hồ. Xung quanh có thể sẽ có thêm các tiện ích như trạm dừng chân hay quán cà phê trong tương lai.

Thiết bị sạc ô tô điện được triển khai dọc đường cao tốc, quốc lộ là trụ sạc nhanh DC60kW, với 2 cổng sạc có thể phục vụ đồng thời 2 xe cùng lúc. Tại mỗi trạm sạc ở các trạm dừng nghỉ, trạm xăng dầu, VinFast dự kiến triển khai 10 trụ sạc DC60kW như vậy.

Ngoài ra, tại các cửa hàng xăng dầu trong đô thị, VinFast dự kiến triển khai tối thiểu 2 trụ sạc DC60kW, có thể sạc đồng thời 4 xe ô tô điện. Trước đó, VinFast cũng đã triển khai các điểm sạc cố định trong các khu trung tâm thương mại, căn hộ, chung cư tại Hà Nội và TP.HCM.

Bên cạnh những địa điểm nêu trên, VinFast cũng có kế hoạch lắp đặt các trạm sạc tại những vị trí phù hợp (đảm bảo về diện tích, đủ nguồn điện, độ an toàn, khả năng phòng chống cháy nổ…). Các trạm sạc này thông thường sẽ có quy mô nhỏ, có thể đặt tại các khu vực vỉa hè hay những nơi công cộng.

Tất cả các trạm sạc được VinFast triển khai đều tích hợp với ứng dụng quản lý sạc pin, cho phép người dùng theo dõi chính xác thời gian sạc, lượng điện sạc và từ đó chi trả đúng số tiền tương ứng. Các trạm sạc không thuộc hệ thống của VinFast có thể không đảm bảo được tiêu chí này, do đó có thể dẫn đến sự không minh bạch trong tính toán chi phí sạc điện.

Được chế tạo theo các tiêu chuẩn an toàn điện của châu Âu, thiết bị sạc xe điện VinFast phù hợp với công suất của các loại pin do hãng sản xuất, đồng thời tự động ngắt khi pin đã đầy, đảm bảo độ bền và độ an toàn cho thiết bị.