‘Trùm cuối’ Fortuner Legender: ‘Nước cờ hay’ của Toyota Việt Nam

Tháng 9.2020, trong bối cảnh phân khúc SUV 7 chỗ cạnh tranh khốc liệt, Toyota Việt Nam quyết định “làm mới” mẫu xe con cưng - Toyota Fortuner, khi trình làng bản cải tiến Fortuner 2020 với hàng loạt thay đổi đáng giá. Trong đó, đáng chú ý có sự góp mặt của 2 phiên bản cao cấp Legender 2.8L 4x4 và Legender 2.4L 4x2 sở hữu thiết kế sang trọng, cùng nhiều trang bị công nghệ hàng đầu phân khúc.

Đến thời điểm hiện tại, sau tròn một năm hiện diện trên thị trường, có thể khẳng định việc bổ sung 2 phiên bản cao cấp này là “nước cờ hay” của Toyota Việt Nam. Bởi ngay sau khi góp mặt, Toyota Fortuner Legender lập tức mang đến “làn gió mới”, giúp mẫu SUV 7 chỗ nhà Toyota càng hấp dẫn với khách Việt.

Số liệu bán hàng được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, trong 3 tháng cuối năm 2020, Toyota Fortuner mới đã bán ra tổng cộng gần 3.400 xe. Đồng nghĩa, mỗi tháng các đại lý Toyota giao đến tay khách hàng hơn 1.100 xe. Màn bứt phá này giúp mẫu SUV 7 chỗ đến từ Nhật Bản thống lĩnh phân khúc trong năm 2020 với doanh số cộng dồn đạt 8.512 xe, bỏ xa các đối thủ.

Bước sang năm 2021, Toyota Fortuner vẫn tiếp tục duy trì vị thế và chứng minh sức hút với khách hàng. Qua đó, khép lại 8 tháng đầu năm với tổng cộng 3.370 xe bán ra. Con số này đặc biệt ấn tượng nếu đặt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều đại lý ô tô trên cả nước phải liên tục đóng cửa, tạm ngưng giao dịch suốt vài tháng qua.

“Làn gió mới” từ hai phiên bản Legender giúp Toyota Fortuner 2020 duy trì vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam

Dễ nhận thấy, việc Toyota Fortuner vẫn đang duy trì được ổn định doanh số có sự góp sức rất lớn từ 2 phiên bản Legender. Bởi, bên cạnh việc giúp mẫu SUV 7 chỗ nhà Toyota đa dạng hóa tùy chọn, hai phiên bản cao cấp này còn tạo nên sức hút đặc biệt với khách hàng khi sở hữu hàng loạt cải tiến từ ngoại thất đến trang bị.

Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý nhất bên cạnh diện mạo sắc sảo, chính là sự xuất hiện của hàng loạt tính năng tiện ích, công nghệ hàng đầu phân khúc. Cụ thể, cả 2 phiên bản Legender đều trang bị mở cốp rảnh tay, màn hình giải trí 8 inch, hệ thống định vị và hệ thống âm thanh “chất lừ” với 11 loa JBL trên bản Legender 2.8L 4x4 và 6 loa JBL trên bản Legender 2.4L 4x2…

Cùng với phong cách thiết kế cá tính, 2 phiên bản Legender cao cấp cũng được trang bị nhiều tính năng, tiện ích hiện đại

Về vận hành, 2 phiên bản cao cấp của Fortuner đều sử dụng động cơ dầu. Trên bản Fortuner Legender 2.4L 4x2 là khối động cơ dung tích 2.4 lít, sản sinh công suất 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Trong khi đó, phiên bản Fortuner Legender 2.8L 4x4 trang bị khối động cơ dung tích 2.8 lít, sản sinh công suất 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.600 vòng/phút đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Tuy nhiên, phiên bản này có thêm hệ thống lái trợ lực biến thiên theo tốc độ (VFC) giúp cảm giác lái trở nên mượt mà hơn.

Đặc biệt, phiên bản Fortuner Legender 2.8L 4x4 cũng sở hữu loạt công nghệ an toàn và các tính năng hỗ trợ người lái như cảm biến góc, hệ thống định vị, kiểm soát hành trình và đặc biệt là gói an toàn cao cấp Toyota toàn cầu Toyota Safety Sense (TSS). Gói an toàn này đã được hãng xe Nhật áp dụng trước đó trên hai mẫu xe “anh em” Corolla Cross và Hilux, bao gồm các tính năng tân tiến như cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo chệch làn đường (LDA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC).

Phiên bản Fortuner Legender 2.8L 4x4 đã được bổ sung gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense

Bên cạnh đó, phiên bản cao cấp này vẫn có những trang bị tiêu chuẩn đã giúp Fortuner đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP, như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC), 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe…

Như vậy, với sự xuất hiện của hai phiên bản Legender, Toyota Fortuner hiện đang phân phối trên thị trường Việt Nam tới 7 tùy chọn phiên bản, đi kèm giá bán dao động từ 995 triệu đồng đến 1,426 tỉ đồng. Rõ ràng, cùng với lợi thế thiết kế mới cá tính, trang bị “ngập tràn” công nghệ, chính sự đa dạng lựa chọn cũng là yếu tố quyết định, giúp mẫu xe nhà Toyota duy trì sự ổn định và tiếp tục là một trong những mẫu SUV 7 chỗ thống lĩnh phân khúc.