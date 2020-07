Từ năm 2021, cấp giấy đăng ký ô tô xe máy bằng thẻ nhựa có mã QR

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an quy định trên được nêu trong thông tư 58 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1.1.2021, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy, máy kéo cấp mới sẽ được làm bằng thẻ nhựa có in mã QR theo quy định tại Thông tư 58/2020, thay vì thẻ giấy như hiện nay.