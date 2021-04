Năm 2020, Mazda CX-5 vượt qua các đối thủ để dẫn đầu cuộc đua doanh số trong phân khúc với gần 12.000 xe bán ra. Đặc biệt, quý 1 năm 2021, trong bối cảnh nhiều mẫu xe đang phải “chật vật”, CX-5 tiếp tục bứt phá với doanh số cộng dồn hơn 2.569 xe, tương đương mỗi tháng bán ra đều đặn gần 900 xe. Bên cạnh đó, CX-5 cũng liên tục góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy hàng tháng tại Việt Nam.

Sở hữu nhiều lợi thế giúp Mazda CX-5 “áp đảo” các đối thủ trong cuộc đua doanh số

Khách quan nhìn nhận, thành công của mẫu xe nhà Mazda không quá khó lí giải. Bởi lẽ, CX-5 sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, từ thiết kế đến trang bị, cộng nghệ tiện ích.

Đầu tiên về thiết kế, đây có thể xem là điểm mạnh của Mazda CX-5. Mẫu xe Nhật nổi bật nhờ thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế KODO; vốn dĩ đã và đang giúp Mazda gặt hái nhiều thành công, không chỉ tại Việt Nam mà còn tại nhiều thị trường trên thế giới. Điểm đặc biệt của ngôn ngữ thiết kế này chính là sự trẻ trung, cá tính và có thể phù hợp với cả đối tượng khách hàng nam hoặc nữ.

Ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, cá tính giúp CX-5 phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng

Mazda CX-5 cũng đúng nghĩa một mẫu xe đa dụng khi có thể đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng xe khác nhau, từ di chuyển trong đô thị đến những chuyến du lịch, công tác xa nhờ thiết kế gầm cao linh hoạt. Cùng với đó, việc sở hữu chiều dài cơ sở lên đến 2.700mm giúp mẫu xe này có khoảng không gian nội thất khá rộng rãi, thoải mái cho tất cả các vị trí ngồi.

Về trang bị, Mazda CX-5 mới vượt trội khi so với các đối thủ nhờ hàng loạt trang bị hiện đại. Ở ngoại thất, mẫu xe Nhật sở hữu bộ la-zăng Goshintai 19 inch, tương tự “đàn anh” CX-8. Chi tiết này giúp CX-5 thực sự trở nên cá tính và khác biệt. Ngoài ra, mẫu xe nhà Mazda còn sở hữu hệ thống đèn full LED, tự động bật tắt và cặp ống xả đôi tạo nên sự sang trọng.

Khoang ca-bin trên Mazda CX-5 mới được “chất” đầy công nghệ hàng đầu phân khúc

Bên trong nội thất, CX-5 cũng được Mazda mang lại nhiều công nghệ và trang bị đắt giá như ghế bọc da cao cấp, cửa sổ trời, cửa sổ chỉnh điện một chạm tất cả các cửa, hàng ghế trước chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí lái, bảng đồng hồ táp lô dạng digital, kết nối Apple Carplay và Android Auto, cốp xe chỉnh điện, màn hình trung tâm cảm ứng 7 inch, cụm nút xoay điều khiển Mazda Connect. Đặc biệt, những tính năng hiện đại như phanh tay điện tử, nút bấm giữ phanh tự động, làm mát ghế, màn hình hiển thị tốc độ trên kính lái HUD hay camera 360 cũng được hãng xe Nhật bố trí trên CX-5.

Thậm chí, ngay những phiên bản thấp như Deluxe 2.0L hay Luxury 2.0L có giá dưới 900 triệu đồng, CX-5 cũng đã sở hữu nhiều trang bị tương đương các phiên bản cao cấp của các dòng xe cùng phân khúc. Có thể kể đến như camera lùi, cảm biến trước sau, hệ thống 10 loa thương hiệu Bose cao cấp.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn vượt trội cũng là lợi điểm cho Mazda CX-5 trước các đối thủ cạnh tranh

Ở khả năng vận hành, dù công suất tương đương với các dòng xe khác, tuy nhiên Mazda CX-5 lại nổi bật khi được trang bị động cơ SkyActiv-G mới, hệ thống dẫn động 4 bánh chủ động toàn thời gian (AWD), cùng với đó là hệ thống Dừng/Khởi động i-Stop duy nhất trong phân khúc, giúp tối ưu khả năng vận hành, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.

Về trang bị an toàn, Mazda CX-5 mới thực sự vượt trội khi sở hữu gói an toàn cao cấp i-Activesense. Với gói an toàn này, bên cạnh những tính năng đã trở nên phổ biến như ABS, BA, EBD, mẫu xe Nhật sẽ có thêm nhiều tính năng tân tiến như hệ thống đèn pha LED thông minh (ALH), cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo chệch làn đường (LDWS), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA). Bên cạnh đó là tính năng GVC Plus độc quyền của Mazda giúp xe vào cua, thoát cua mượt mà hơn trong khi vẫn duy trì sự ổn định cho xe.

Bên cạnh những ưu điểm về chất lượng sản phẩm, thành công của Mazda CX-5 còn đến từ giá bán cùng những chính sách ưu đãi từ THACO AUTO. Hiện tại, CX-5 được phân phối tới 5 tùy chọn phiên bản, cùng mức mức giá trải đều, dao động từ 839 triệu đồng đến 1,059 tỉ đồng. Bên cạnh đó, mẫu xe Nhật này cũng được áp dụng chế độ ưu đãi lên đến 30 triệu trong tháng 4.2021, cùng chính sách vay ưu đãi lên đến 75% giá trị xe với lãi xuất chỉ ở mức 7,1 %. Đây rõ ràng là những lợi thế lớn, hứa hẹn giúp Mazda CX-5 tiếp tục chinh phục khách hàng hơn nữa ở phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam thời gian tới.