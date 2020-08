Kể từ 1.1.2021, tiêu chuẩn khí thải Euro6d sẽ chính thức áp dụng tại châu Âu và mẫu xe Volkswagen Touareg V8 TDI sử dụng động cơ dầu diesel không đạt chuẩn mới nhất này. Chính vì thế, Volkswagen đã buộc lòng phải tiễn đưa mẫu xe này với bản đặc biệt cuối cùng Last Edition. Tất nhiên, các phiên bản máy xăng vẫn sẽ tiếp tục được hãng xe Đức sản xuất. Sau khi phiên bản này bị khai tử, chiếc Touareg R với động cơ V6 3.0 lít chạy xăng kèm mô tơ điện cho tổng công suất 462 mã lực sẽ là biến thể cao cấp và mạnh mẽ nhất của dòng xe Touareg.

Là bản đặc biệt nên Touareg Last Edition trang bị các tiện nghi cao cấp nhất

Volkswagen Touareg V8 mới vừa ra mắt lần đầu vào tháng 2.2019. Chỉ sau 1 năm tung ra thị trường, mẫu xe này sẽ dừng sản xuất bởi không đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải mới tại châu Âu. Cỗ máy dầu V8 4.0 lít tăng áp này đạt công suất 421 mã lực và mô men xoắn 900 Nm ở mức ngang ngửa với nhiều siêu xe thể thao hiện nay. Nhờ đó, chiếc SUV này có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ chỉ trong 4,9 giây và vận tốc tối đa 250 km/giờ.

Điểm đáng chú ý của mẫu xe này còn ở việc nó dùng chung khung gầm với Bentley Bentayga, điều này có nghĩa là người mua sẽ được hưởng lợi từ khả năng vận hành. Chiếc xe được xem là Bentley Bentayga giá rẻ, dùng động cơ dầu có lợi về chi phí vận hành.

Touareg R sẽ là biến thể mạnh nhất sau khi bản máy dầu TDV8 khai tử

Với phiên bản đặc biệt Last Edition được hãng xe Đức sản xuất giới hạn 400 chiếc, Volkswagen Touareg V8 TDI sở hữu gói trang bị R-Line, khác biệt lớn nhất của chiếc xe là logo Last Edition nằm trên cột B được đánh số thứ tự sản xuất. Các trang bị tiêu chuẩn của Touareg V8 TDI Last Edition bao gồm các chi tiết ngoại thất cùng bộ mâm Suzuka 21 inch sơn đen bóng, đèn pha LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số Innovision và hệ thống treo chủ động thích ứng.

Volkswagen Touareg Last Edition sẽ được sơn với 1 trong 5 màu là trắng, đỏ, xám, bạc, đen ánh ngọc và trắng ánh ngọc. Tại Đức, Volkswagen Touareg V8 TDI Last Edition tung ra thị trường từ ngày 17.8 tới với giá bán 104.360 euro.