Xe 7 chỗ hàng hiếm Subaru Tribeca 16 năm tuổi tại Việt Nam

Subaru Tribeca - dòng xe SUV 7 chỗ ngồi có kích thước tương tự Mazda CX-8 hay Hyundai SantaFe ở thời điểm hiện tại. Do vậy vóc dáng của xe khá to lớn, phù hợp với nhu cầu di chuyển của gia đình có nhiều người. Tại thời điểm năm 2005, Subaru Tribeca thường được đưa về nước dưới dạng không chính hãng với số lượng xe nhỏ giọt.

VIDEO: Mẹo kiểm tra ô tô cũ trước khi xuống tiền - Phần 1

Thiết kế của xe cũng khá đặc biệt với phần đầu khá khác biệt. Nhiều người sau khi nhìn thấy chiếc xe này đã nhận xét rằng Subaru Tribeca giống như một chiếc SUV đến từ thương hiệu nước Ý - Alfa Romeo, điều này thể hiện qua kiểu lưới tản nhiệt thiết kế khá lạ thường.

Khoang lái Subaru Tribeca cũng thuộc dạng khác lạ so với các mẫu SUV ngày xưa

Nội thất của xe hiện đang ở tình trạng chấp nhận được nhưng không thể phủ nhận thiết kế không thanh thoát như phần lớn các mẫu xe hiện đại. Điều thú vị là Subaru Tribeca được giữ gần như nguyên vẹn thiết kế này trong suốt 1 thập kỷ phát triển sau đó trên mẫu Subaru Tribeca đời 2014. Hiện tại, mẫu xe này được thay thế bởi chiếc Ascent mới.

Bù lại, Subaru Tribeca vẫn sở hữu hàng loạt tiện nghi không thua kém xe đời mới như màn hình giải trí lớn với đầy đủ kết nối, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập và vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng. Để tối ưu không gian chứa đồ, phanh tay được đặt xuống phía dưới chân trái của người lái, tương tự với nhiều dòng xe châu Âu.

Nhờ kích thước lớn nên không gian phía sau rộng rãi ở hàng ghế thứ 2

Subaru Tribeca sử dụng khối động cơ 3.0 lít H6, kết hợp cùng hộp số tự động 5 cấp cho đầu ra công suất 256 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 296 Nm tại vòng tua 4.200 vòng/phút. Đây rõ ràng là những thông số sức mạnh dư thừa so với điều kiện sử dụng xe SUV thực tế trên đường xá tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu so với xe đời mới chắc chắn không thể so sánh.

VIDEO: Mẹo kiểm tra ô tô cũ trước khi xuống tiền - Phần 2

Tại thời điểm nhập về Việt Nam cách đây 16 năm, chiếc Subaru Tribeca này có giá lên tới 3 tỉ đồng. Đây cũng là con số để người mua có thể ước lượng được phân khúc cũng như chất lượng của xe này khi nó thực sự không quá nổi tiếng tại Việt Nam. Trước đây, người chơi xe có thể gặp đôi chút khó khăn, nhưng hiện nay khi Subaru đã có đại lý chính hãng tại hai miền, phụ tùng thay thế sẽ không phải là yếu tố mà người mua xe lo lắng.

Subaru Tribeca có kích thước tương đương Hyundai SantaFe hay KIA Sorento ở thời điểm hiện tại

Sau 16 năm sử dụng, chiếc Subaru Tribeca tuy không còn mới nhưng vẫn vận hành êm ái, hơn hết là nội thất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi cho nhu cầu sử dụng của một gia đình. Trên thị trường xe cũ, nếu mua lại mẫu xe này thì người mua có thể sẽ phải chi trả số tiền khoảng 400 triệu đồng.