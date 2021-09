Xe tay ga Honda Scoopy sắp bán chính hãng tại Việt Nam?

Sau Honda SH350i , Honda vừa có động thái mới trong việc mở rộng danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường Việt Nam. Theo dữ liệu từ Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam , Honda đã nộp hồ sơ đăng ký và được cơ quan này cấp chứng nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với dòng xe Honda Scoopy.

VIDEO: Xe máy bất ngờ hút khách nửa đầu năm 2021: ‘Phút huy hoàng rồi chợt tắt’?

Hình ảnh chứng nhận bản quyền thiết kế của mẫu xe ga này xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu trí tuệ phát hành tháng 8.2021. Trong đó, chủ sở hữu của sản phẩm này là Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp Honda (Honda Motor Co., Ltd).

Honda đã đăng ký và được Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với mẫu xe Scoopy

Phía Honda Việt Nam chưa chính thức xác nhận thông tin về việc sẽ phân phối chính hãng Scoopy tại Việt Nam. Tuy nhiên, động thái của hãng xe Nhật Bản cho thấy mẫu xe tay ga này cũng đã nhắm đến khách hàng tại Việt Nam.

Thực tế những năm gần đây tại thị trường Việt Nam, Honda Scoopy đã phân phối không chính hãng thông qua các doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe nhập khẩu. Hầu hết các phiên bản Scoopy đang bán ra thị trường nhập từ Thái Lan và Indonesia. Trong đó, phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan có giá bán lên tới hơn 70 triệu đồng, cao hơn khoảng 30 triệu đồng so với xe nhập từ Indonesia.

Honda Scoopy đã phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua các đại lý không chính hãng

Phiên bản mới nhất của Honda Scoopy ra mắt tại Thái Lan vào năm ngoái. So với phiên bản sản xuất tại Indonesia, Honda Scoopy thế hệ mới “Made in Thailand” trang bị cụm đèn pha và đèn hậu LED mới với kiểu tròn cổ điển. Bảng đồng thiết kế thể thao hơn, tích hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông số xe. Xe sử dụng khung sườn mới, trọng lượng cũng chỉ ở mức 94 kg, giảm 5 kg so với bản cũ.

Honda Scoopy dùng động cơ eSP dung tích 110cc làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút. Honda Scoopy cũng được trang bị bộ đề mới ACG, giúp xe khởi động êm ái hơn cùng tính năng tạm ngắt động cơ Idling Stop System (ISS).