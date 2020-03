Xe Trung Quốc BAIC BJ40 mui trần phong cách Jeep tại Việt Nam

Danh sách giải thưởng của Mazda3 2020 được nối dài với chứng nhận an toàn tối đa (5 sao) từ cơ quan kiểm định của Mỹ là Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc (IIHS).