Xe Trung Quốc Lynk & Co 02 2021 dùng động cơ Volvo

Giống như Lynk & Co 03+ sedan, Lynk & Co 02 hatchback tại Trung Quốc chỉ bán ra duy nhất một phiên bản và một tùy chọn màu sắc là màu cam. Khách hàng có thể mua thêm gói tùy chọn trị giá 5.000 CNY (khoảng 18 triệu đồng), bao gồm bổ sung mâm hợp kim 19 inch đi kèm với lốp Michelin PS4 và thanh giằng nhôm phía trước.

Về truyền động, Lynk & Co 02 2021 hatchback được trang bị động cơ xăng tăng áp Drive-E 2.0L 4 xi-lanh của Volvo kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Aisin, sản sinh công suất 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm (ngang với Volvo XC40 T5).

Ngoài ra, xe còn có chức năng overboost giúp tăng mô-men xoắn lên 380 Nm trong giây lát, cho phép chiếc hatchback hiệu suất tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 6,2 giây. Lynk & Co 02 có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 7,3 lít/100 km.

Đối với nội thất, Lynk & Co 02 mới sở hữu khá nhiều tính năng cao cấp như bọc da kết hợp Alcantara, ghế thể thao, cụm đồng hồ LCD 10,25 inch, hệ thống thông tin giải trí qua màn hình cảm ứng 10,2 inch, dàn âm thanh Infinity 10 loa, khe gió điều hòa cho hàng ghế sau và bộ công nghệ hỗ trợ lái chủ động Cấp 2.

So sánh với nội thất của đối thủ Golf GTI thì Lynk & Co 02 nổi bật hơn hẳn. Khả năng hiệu suất của Lynk & Co 02 cũng không hề thua kém Golf GTI, 02 đã từng giành được 3 chức vô địch thế giới tại FIA World Touring Car Cup (WTCR). Vấn đề của mẫu xe này chỉ là thương hiệu Trung Quốc.