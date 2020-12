Remap là gì? Có nên remap tăng công suất động cơ ô tô?

Khái niệm Remap hiện nay vẫn còn khá xa lạ với đại đa số người sử dụng ô tô tại Việt Nam, nhưng với những người có chút kiến thức am hiểu về xe thì đây là việc làm khá phổ biến nhằm cá nhân hóa sở thích lái xe cũng như tăng công suất động cơ trong ngưỡng an toàn.

Qua tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, trung tâm Passio Tuning (quận 2 - TP.HCM), đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc remap cho nhiều dòng xe khác nhau cho biết, hiện nay đã có nhiều người dùng ô tô trong nước biết đến remap và yên tâm sử dụng dịch vụ, nhất là với những mẫu xe có trang bị Turbo (tăng áp).

Remap là gì?

Hầu hết các mẫu xe hiện nay đều chứa Bộ điều khiển động cơ ECU (Engine Control Unit). Đây là một máy tính nhỏ điều khiển cách thức hoạt động của động cơ. Các nhà sản xuất xe tinh chỉnh khả năng làm việc của động cơ bằng cách cài đặt phần mềm trên ECU. Thông thường khi một chiếc xe bán ra thị trường, nhà sản xuất chỉ hiệu chỉnh công suất chiếc xe đạt khoảng 60 - 80% so với mức tối đa động cơ có thể sản sinh.

Remap có thể hiểu đơn giản là tinh chỉnh lại phần mềm điều khiển động cơ để giúp xe vận hành theo ý muốn cá nhân của chủ xe

Remap động cơ (còn gọi là Remapping hoặc Reflash ECU) về cơ bản là thay đổi hoặc thay thế phần mềm mặc định của nhà sản xuất trên ECU của xe. Từ đó có thể thay đổi, hiệu chỉnh lại các thông số cơ bản của động cơ như tỉ lệ hòa khí (tỉ lệ xăng và gió), thời điểm đánh lửa, độ trễ chân ga... Ngoài ra, việc remap sẽ cho kết quả tốt hơn nếu chúng ta thực hiện cả việc nâng cấp phần cứng, chẳng hạn như nâng cấp hệ thống ống xả, thay lọc gió mới hiệu năng cao hơn...

Mục đích cơ bản nhất của việc remap là mở thêm giới hạn công suất, mô-men xoắn của động cơ, mở giới hạn vòng tua, hay đơn giản là loại bỏ giới hạn tốc độ điện tử mà nhà sản xuất đã cài đặt sẵn. Nhưng việc nâng cấp phần mềm cũng phải phù hợp với giới hạn độ bền của các chi tiết cơ khí. Với những xe sử dụng động cơ tăng áp (Turbocharger) thì tiềm năng khai thác thêm công suất rất lớn, có thể tăng 20 - 30% so với mức công suất công bố của nhà sản xuất. Còn với những xe sử dụng động cơ hút khí tự nhiên thì tiềm năng khai thác ít hơn, tăng tầm khoảng 5 - 15% so với thông số gốc.

Việc Remap còn có ý nghĩa hơn với một số mẫu xe mà nhà sản xuất đưa ra nhiều phiên bản, ví dụ như BMW 320i/330i, Mercedes-Benz C200/C300... dùng chung động cơ nhưng lại khác biệt về công suất chủ yếu do tinh chỉnh phần mềm. Ngoài ra, dễ thấy nhất là VinFast Lux A2.0 bản tiêu chuẩn và cao cấp cũng khác biệt nhiều về sức mạnh dù dùng chung toàn bộ động cơ và phần cứng liên quan. Việc Remap sẽ giúp các phiên bản cấp thấp có sức mạnh ngang ngửa hoặc mạnh hơn cả phiên bản cao cấp.

Nhiều chủ xe VinFast Lux A2.0 bản tiêu chuẩn thực hiện Remap để tìm lại công suất mạnh mẽ vốn có của động cơ

Lợi ích của việc remap động cơ

Lợi ích đầu tiên của Remap đó là tăng công suất và mô-men xoắn. Thường thì khi remap ECU người ta sẽ chú trọng nâng cao mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp (Low end Torque) nhằm tạo cảm giác chiếc xe có độ bốc rõ ở ga đầu. Còn ở dải vòng tua trung (Midrange) và vòng tua cao (High end) thì tập trung vào nâng công suất để giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa cao hơn. Việc chiếc xe nhanh nhạy hơn, mạnh mẽ hơn cũng giúp người lái chủ động hơn trên đường trường, giúp những cú vượt trở nên dứt khoát và nhanh hơn, tăng an toàn khi lái xe.

Một nâng cấp đáng giá khác của việc Remap đó là mở giới hạn vòng tua, giới hạn tốc độ tối đa. Ngoài ra độ trễ chân ga cũng gần như bị loại bỏ mà không cần thiết phải gắn thêm một thiết bị thứ 3 như Cảm biến chân ga trên thị trường nữa, việc này khiến người lái cảm giác xe nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.

Cuối cùng, đó là giảm tiêu hao nhiên liệu lên tới 20%, rõ rệt nhất là với các dòng xe Turbo Diesel như Ford Everest, Ford Ranger, Hyundai SantaFe, KIA Sorento... Tất nhiên, yếu tố này còn phụ thuộc vào kỹ năng lái xe cũng như điều kiện đường sá.

Một chiếc VinFast Lux A2.0 chạy thử trên dàn Dyno để tinh chỉnh lại công suất động cơ

Có nên remap động cơ?

Để remap ECU đạt hiệu quả tốt nhất thì ngoài các chuyên gia có kinh nghiệm và hệ thống phần mềm phù hợp, cần phải có 1 dàn máy Dyno. Khi đó xe sẽ được thử nghiệm trên dàn Dyno để lấy được Map (sơ đồ về công suất và mô-men) mặc định của xe. Dựa trên Map mặc định đó, sẽ điều chỉnh các thông số trong động cơ xăng gió, thời điểm mở van… để tăng các giá trị công suất và mô-men trong khoảng hợp lý và vẫn đảm bảo an toàn cho động cơ.

Theo anh Phạm Hoàng Đức - Giám đốc trung tâm Passio Tuning, việc remap động cơ chủ yếu phục vụ cho nhu cầu cá nhân, muốn tinh chỉnh lại cho phù hợp với sở thích lái xe riêng. Việc điều chỉnh này sẽ an toàn tuyệt đối nếu các thông số được điều chỉnh ở ngưỡng an toàn, không vượt quá giới hạn của phần cứng. Việc tăng công suất lên cao hơn nữa phụ thuộc vào phần cứng bổ sung hoặc thay thế có phù hợp với sức mạnh mới hay không.

Anh Đức cũng là người đang sở hữu một chiếc VinFast Lux A2.0 bản tiêu chuẩn và đã được remap lại với công suất mới có sức mạnh tới 71 mã lực, công suất nguyên bản của nhà sản xuất mặc định 174 mã lực. Anh Đức chia sẻ: "Về cơ bản động cơ và phần cứng của Lux A2.0 tiêu chuẩn giống hệt phiên bản cao cấp, chỉ khác phần mềm điều khiển. Sau khi Remap lại, chiếc xe này có thể tăng lên mức công suất tới 245 mã lực, mạnh hơn cả mức 228 mã lực của phiên bản cao cấp. Ngoài ra, mô-men xoắn cực đại cũng tăng lên vượt trội, khiến chiếc xe này mang lại cảm giác lái hoàn toàn khác biệt so với nguyên bản".

Việc Remap động cơ đối với xe máy dầu như KIA Sorento sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm độ trễ chân ga đáng kể

"Trường hợp của VinFast Lux A2.0 là một ví dụ cụ thể cho lợi ích của việc Remap nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho động cơ, tiềm năng của động cơ BMW N20 trên xe VinFast Lux A2.0 có thể lên tới hơn 300 mã lực, do đó mức công suất dưới 250 mã lực là rất bền bỉ và an toàn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu cao hơn thì việc nâng cấp thêm hệ thống ống xả hay hệ thống nạp sẽ còn giúp chiếc xe này tăng thêm công suất khoảng 20 mã lực nữa", anh Đức chia sẻ thêm.

Một số mẫu xe trên thị trường Việt Nam hiện nay được nhà sản xuất điều chỉnh khi tăng tốc và nhả ga sẽ giữ vòng tua cao, khiến xe bị ghì máy, bù lại tăng cảm giác thể thao ngay khi đạp ga. Nhiều khách hàng không thích kiểu lái xe này hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách remap, điều chỉnh bằng phần mềm.

Remap an toàn ở cơ sở uy tín

Những người có nhu cầu cao hơn về sức mạnh của xe nguyên bản có thể thực hiện việc remap ở những cơ sở uy tín, đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc tinh chỉnh động cơ trên các mẫu xe khác nhau.